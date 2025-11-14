'車관세 15%' 이르면 11월1일부터 소급적용…'마스가' 수익은 韓기업에(종합)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한미, '전략적 투자에 관한 양해각서' 서명

총 3500억달러 운용방안 합의

"반도체 관세는 대만보다 불리하지 않도록"

한미 양국이 총 3500억달러 전략적 투자 운용방안 합의에 함에 따라 미국이 한국에 부과 중인 관세가 25%에서 15%로 낮아지게 됐다. 양국의 관세·안보 협상에 대한 '조인트 팩트시트(공동 설명자료)'에 관세 인하 적용 시점이 명시되지는 않았지만 이르면 11월1일자로 소급적용이 가능한 상황이다.

산업통상부는 김정관 장관과 하워드 러트닉 미국 상무장관이 '한미 전략적 투자에 관한 양해각서'에 서명했다고 14일 밝혔다. 7월30일 관세 협상에서 큰 틀의 합의 이후 약 3개월 반 만이다.

김정관 산업통상부 장관이 14일 서울 종로구 정부서울청사에서 한미 관세협상 팩트시트 및 전략적 투자에 관한 양해각서 관련 브리핑을 하고 있다. 2025.11.14 조용준 기자

현재 부과 중인 한국산 자동차·부품에 대한 관세는 15%로, 목재 제품에 대한 관세는 최대 15%로 조정된다. 김 장관은 "관세 인하 발효 시점과 관련해 자동차 관세는 전략적 투자 MOU 이행을 위한 법안이 국회에 제출되는 달의 1일자로 소급 적용되는 것으로 양국 간 이해가 일치된 상황"이라며 "목재 제품 관세 인하와 항공기 부품에 대한 상호관세와 항공기 부품에 들어가는 철강, 알루미늄, 구리 관세 면제는 한미 전략적 투자 MOU 서명일로부터 발효된다"고 설명했다.

향후 부과가 예고된 의약품 관세의 경우 최대 15%가 적용되고, 반도체(반도체 장비 포함) 관세는 미국이 우리 주요 경쟁 대상(대만)과 추후 타결할 합의에 비해 불리하지 않은 조건을 부여하기로 했다.

총 3500억달러 규모의 전략적 투자는 총 2000억달러의 투자와 한국 기업의 직접투자(FDI), 보증, 선박금융 등을 포함한 1500억달러의 조선협력투자로 구성된다. 투자 사업은 미국 대통령이 미국 상무장관이 위원장인 투자위원회의 추천을 받아 선정하되, 투자위원회는 사전에 한국의 산업통상부 장관이 위원장으로 있는 협의위원회와 협의해 '상업적으로 합리적인' 투자만을 미국 대통령에게 추천하기로 했다. 상업적 합리성이 있는 투자란 투자위원회가 신의성실의 원칙에 따라 판단했을 때 충분한 투자금 회수가 보장되는 투자를 의미한다. 투자분야는 양국의 경제 및 국가안보 이익을 증진하는 분야로서 조선, 에너지, 반도체, 의약품, 핵심광물, 인공지능·양자컴퓨팅 등이다.

사업선정은 도널드 트럼프 미국 대통령의 임기가 끝나는 2029년 1월까지 하기로 했다. 2000억달러 투자의 수익 배분은 원리금 상환 전까지는 한국과 미국에 각각 5대 5의 비율로 배분되고, 원리금 상환 이후부터는 한국과 미국에 각각 1대 9의 비율로 배분된다.

한미 조선산업 협력 프로젝트인 '마스가(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게)'의 경우 투자위원회가 승인한 사업에 대해 한국 정부는 직접 또는 협의위원회를 통해 조선분야 민간투자, 보증, 선박금융 등을 지원하기로 했다. 김 장관은 "1500억달러의 조선협력 투자 관련 투자위원회가 승인한 사업에 대해 한국 정부는 직접 또는 협의위원회를 통해 조선 분야 민간투자, 보증, 선박금융 등을 지원한다"며 "여기서 발생하는 모든 수익이 우리 기업에 귀속되는 구조"라고 말했다.

여한구 통상교섭본부장이 14일 서울 종로구 정부서울청사에서 한미 관세협상 팩트시트 및 전략적 투자에 관한 양해각서 관련 브리핑을 하고 있다. 2025.11.14 조용준 기자

한국은 이번 협상에서 농업분야 추가 개방은 방어했다. 여한구 산업부 통상교섭본부장은 "농업 분야에서는 쌀과 쇠고기를 비롯한 우리 농업 분야의 민감성을 감안했다"며 "우리 농업 시장에 추가 개방이 없도록 철저히 방어하는 데 주안점을 뒀다"고 강조했다.

자동차 분야의 비관세 장벽으로 꼽히던 '안전기준 및 환경기준 관련 제도'는 개선하기로 했다. 현재 한국과 미국은 자유무역협정(FTA)에 따라 미국산 자동차에 대해 제작사별로 연간 5만대까지 미국의 안전기준을 충족하는 경우 한국의 안전기준을 충족한 것으로 인정해 왔는데 이 상한을 폐지하기로 한 것이다. 여 본부장은 "현재 매년 미국에서 수입되는 자동차가 모든 제작사를 합쳐도 5만대에 미치지 못한다"며 "이 현실을 감안할 때 이번 완화 조치에 따른 우리 자동차 시장에 영향은 제한적일 것"이라고 전망했다.





한미 양국은 비관세 분야에 대해 미국 무역대표국(USTR)과 연내 한미 FTA 상의 장관급 공동위원회를 개최해 구체 이행 계획을 확정 짓기로 했다. 여 본부장은 "전반적인 한미 통상환경이 급격히 변화하고 있음에도 한미 FTA의 기본 틀을 활용해 향후 후속 조치를 해 나가기로 한 점은 특히 의미가 있다고 본다"며 "한미 FTA 공동위 수석대표로서 금번 합의의 원활한 이행을 위해 만전을 기하도록 하겠다"고 말했다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr

