李대통령, 오늘 오후 노만석 검찰총장 대행 면직안 재가…후임에 구자현 서울고검장

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이재명 대통령이 14일 노만석 검찰총장 직무대행(대검찰청 차장검사)의 면직안을 재가했다. 대장동 개발비리 사건 항소 포기 논란으로 노 대행이 사의를 밝힌 지 이틀 만이다.

대장동 항소 포기 논란으로 사의를 표명한 노만석 검찰총장 직무대행이 13일 서울 서초구 대검찰청에서 퇴임식을 마친 뒤 청사를 나서고 있다. 2025.11.14 강진형 기자

AD

김남준 대통령실 대변인은 이날 용산 대통령실 브리핑에서 "이재명 대통령이 오늘 오후 노만석 검찰총장 대행의 면직안을 재가했다"고 밝혔다. 이에 따라 노 대행은 검찰총장 직무대행과 대검 차장검사 직에서 공식 물러나게 됐다.

노 대행은 지난 7일 '대장동 개발비리' 1심 판결에 대해 검찰이 항소하지 않기로 결정한 뒤 책임론이 확산되자 12일 전격 사의를 표명했다. 검찰 내부에서는 항소 포기 과정과 책임 소재를 둘러싸고 집단 반발이 이어져 왔다.

그는 이날 오전 서울 서초구 대검찰청에서 비공개로 퇴임식을 갖고 자리에서 물러났다. 퇴임사에서는 검찰 조직의 정치적 중립성에 대한 우려를 언급하며 일선 검사들에 대한 징계 논의는 멈춰달라고 당부한 것으로 전해졌다.





AD

노 대행의 후임으로 구자현 서울고검장을 대검 차장검사로 임명하고, 검찰총장 직무대행도 맡기기로 했다. 구 고검장은 문재인 정부 시절 검사장으로 승진해 검찰 인사와 예산을 총괄하는 법무부 검찰국장을 역임했다. 대표적인 기획통으로 추미애 전 장관 시절에는 법무부 대변인을 맡았다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>