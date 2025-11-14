롯데카드, 3분기 순익 669억원…전년比 68.5%↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

롯데카드는 3분기 당기순이익이 669억원으로 전년 동기 대비 68.5% 늘었다고 14일 밝혔다. 이 기간 영업이익은 846억원으로 49.2% 증가했다.

3분기 누적 순이익은 1084억원을 기록하며 전년 동기 대비 5.8% 증가했다. 3분기 누적 영업수익은 2조2354억원으로 전년 동기 대비 6.3% 증가했다. 자회사 롯데파이낸스 베트남이 흑자전환했다.

롯데카드는 저금리 차환을 통해 만기 구조가 개선됐고 조달비용도 1.2% 증가에 그쳐 안정적인 자금운용이 지속됐다고 했다.





롯데카드 관계자는 "9월 사이버 침해 사고에 따른 영향으로 4분기 수익성이 일부 악화할 것으로 보인다"며 "디지로카 전략을 통한 고객 기반 확대와 선제적 자산건전성 관리와 조달구조 다변화, 비용 효율화를 통해 중장기 수익성 개선을 지속해 나갈 계획"이라고 말했다.

