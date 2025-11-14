SC제일은행, 올해 3분기 순익 누적 3040억…전년比 13.6%↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

SC제일은행이 올해 3분기 누적 당기순이익 3040억 원을 기록해 지난해 같은 기간(2677억 원)보다 363억원(13.6%) 증가했다고 14일 밝혔다.

이자이익의 경우 고객여신 규모 증가에도 불구하고 시장금리 하락에 따른 순이자마진(NIM)의 0.20%포인트 하락으로 9089억원을 기록해 전년 동기(9355억원)보다 266억 (2.8%) 감소했다. 비이자이익의 경우 주로 외환·파생상품 관련 이익의 증가로 2714억 원을 기록해 전년 동기보다 312억원(13.0%) 늘었다.

연합뉴스

판매비와 관리비의 경우 물가 상승에 따른 인건비 및 운영비용 증가로 전년 동기보다 782억원(12.3%) 증가한 7134억원을 기록했다. 충당금전입액의 경우 전년 동기(870억원)보다 43억원(4.9%) 증가한 913억원이다.

올해 9월 말 자산 규모는 꾸준한 여신 증가로 전년 12월 말(85조8409억원)보다 8조8749억원(10.3%) 증가한 94조7158억원을 기록했다. 총자산순이익률(ROA)은 0.44%로 전년동기보다 0.03%포인트 증가했으며, 자기자본순이익률(ROE)은 7.32%로 전년동기대비 0.70%포인트 상승했다. 고정이하여신비율은 0.54%로 전년동기대비 0.11%포인트 상승했다.





BIS 총자본비율(CAR)과 BIS 보통주자본비율(CET1)은 각각 20.29%, 17.27%로 전년 12월 말 대비 0.56%포인트 및 1.20%포인트 개선됐으며, 지속적으로 감독당국의 요건을 상회하면서 충분한 손실 흡수력 및 자본 건전성을 유지하고 있다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr

