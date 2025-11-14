한·미 협상 결과물 확정…관세·안보 변화에 광주도 주목

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이재명 “국익 협상…무역·안보 최종 타결”

광주시당 “관세 조정, 지역 산업에 기대”

한·미 양국이 관세·안보 협상 내용을 담은 '조인트 팩트시트'를 14일 확정했다. 광주에서는 이번 합의가 지역 산업과 기업 환경에도 직접적인 변화를 가져올 수 있다는 점에서 관심이 쏠리고 있다. 더불어민주당 광주시당은 "불확실성을 낮춘 의미 있는 성과"라며 환영 입장을 밝혔다.

이재명 대통령이 14일 서울 용산 대통령실 기자회견장에서 한미 팩트시트 타결과 관련해 발표하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령은 이날 용산 대통령실에서 직접 합의 사실을 발표했다. 이 대통령은 "양국이 합의한 내용을 담은 설명자료 작성이 마무리되면서 무역·통상 협상과 안보 협의가 최종 타결됐다"고 밝혔다. 이어 "국익을 지키는 대외 협상에서 내부의 무리한 압박과 정쟁이 가장 큰 어려움이었다"며 "한미 양국은 상식과 이성에 기초한 최선의 결과를 만들었다"고 평가했다.

조인트 팩트시트에는 한국의 대미 투자, 방위비 분담 확대, 관세 조정, 확장억제 강화 등이 포함돼 있다. 특히 미국의 한국 핵 추진 잠수함 건조 공식 승인, 우라늄 농축·사용후핵연료 재처리 권한 확대 논의 등은 안보 분야에서 의미 있는 진전으로 평가된다.

경제 분야에서는 관세 조정이 기아 오토랜드 광주와 지역 부품업계에 직접적 영향을 줄 수 있다는 점이 주목된다. 이에 광주시당은 "대미 수출 환경이 개선되면 지역 일자리와 산업 생태계를 떠받치는 자동차 산업에도 긍정적인 변화가 예상된다"고 밝혔다. 외환 안전장치 마련과 비관세 장벽 완화도 광주 기업의 해외 활동 기반을 넓히는 조치로 평가했다.





광주시당은 "국익 중심 협상이 정쟁의 도구가 되어선 안 된다"며 "정부는 산업계·지자체 의견을 반영해 후속 조치를 균형 있게 마련해야 한다"고 강조했다. 이어 "이번 합의가 지역 현장에서 체감 가능한 성과로 이어지도록 면밀한 정책 대응이 필요하다"고 했다. 그러면서 "광주 경제가 새로운 국제 환경 속에서 안정적으로 성장할 수 있도록 지속적인 역할을 하겠다"고 덧붙였다.





