세아제강지주, 3분기 영업익 398억원…전년比 105%↑

중동 등 해외 고부가가치 프로젝트 수주 확대

세아제강지주는 올해 3분기 연결기준 매출액 9231억2200만원, 영업이익 397억8700만원이라고 14일 공시했다. 이는 전년 동기 대비 매출액 7.3%, 영업이익 105.2% 상승한 수치다.

세아제강지주 측은 "글로벌 철강 시황 악화 및 글로벌 보호무역주의 강화 속에서도 미국 현지 법인(SSA, SSUSA)의 오일·가스향 에너지용 강관 판매량은 전년동기 대비 안정적인 수준을 유지했다"며 "해외 법인(이녹스텍, SSUAE)의 중동 지역 프로젝트 공급 물량 확대 및 미국, 베트남, 중동 생산 법인의 안정적 글로벌 유통·공급망 전략에 힘입어 전년 동기 대비 견조한 실적을 기록했다"고 설명했다.

반면 국내 건설 경기 침체 장기화와 대미 수출 관세 인상에 따른 수출 부진으로 국내 부문의 수익성은 하락했다.

세아제강 별도 기준으로는 매출액 3017억8300만원, 영업손실 53억9800만원으로 전년 동기 대비 적자전환했다고 공시했다. 매출액은 전년 동기 대비 17.9% 감소한 수치다.

세아제강 측은 "계절적 비수기 및 건설 등 전방산업 침체 장기화에 따른 수요 위축과 원재료 가격 상승, 미국 철강 관세 부담 가중으로 인한 수출 제품 수익성 감소 영향으로 적자전환했다"며 "4분기 전통적 오일·가스 시장의 계절적 성수기 진입, 제품 차별화 노력 및 친환경 에너지(천연액화가스(LNG), 해상풍력, 이산화탄소 포집·저장·활용(CCUS), 수소 등)향 고부가가치 강관 판매 확대 추진을 통해 실적 개선을 기대한다"고 설명했다.







세아제강지주 관계자는 "글로벌 보호무역주의 확산 및 대미 수출 관세 강화에 대응해 미국 현지 법인의 생산·판매 비중을 확대하고, 미국 오일·가스 시장 내 가격 경쟁력과 안정적 수익 기반을 확보할 것"이라며 "국제 유가 하락 압력에 따른 오일·가스향 에너지용 강관 시장 수요 위축 가능성에 선제적으로 대응하고, 글로벌 철강 경기 둔화 속에서 중동 등 프로젝트 중심의 고부가가치 제품 공급 전략 강화를 통한 수출 경쟁력을 확대하겠다"고 말했다.





