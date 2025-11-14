메리츠금융, 3분기 누적 순익 2조원 돌파…역대 최대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

메리츠금융지주는 올해 3분기 연결기준 누적 당기순이익이 전년 동기 대비 2.2% 증가한 2조268억원을 기록했다고 14일 밝혔다.

메리츠금융은 이번에 3분기 만에 순이익 2조원을 돌파하면서 역대 최대 실적을 기록했다. 3년 연속 '2조 클럽'에 입성했다.

3분기 누적 매출액은 24조9522억원, 영업이익은 2조5338억원으로 집계됐다. 3분기 말 기준 총자산은 132조6895억원, 자기자본이익률(ROE)은 25.9%로 나타났다.

이 같은 실적은 메리츠화재의 양질의 장기인보험 매출과 투자손익 증가, 메리츠증권의 기업금융 투자수익 및 자문 실적 개선 등에 따른 것으로 분석된다.

주요 계열사별로 살펴보면 메리츠화재의 올해 3분기까지 누적 당기순이익은 1조4511억원(별도 기준)으로 집계됐다. 3분기 순이익은 4638억원으로 올해 매 분기 4000억원 이상을 기록하며 탄탄한 이익 창출 능력을 입증했다.

메리츠증권은 올해 3분기까지 누적 영업이익 7016억원, 당기순이익 6435억원(연결 기준)을 기록했다. 포트폴리오 다변화 등 차별화된 리스크 관리 능력을 바탕으로 2018년 1분기부터 31분기 연속 1000억원 이상의 당기순이익을 올리고 있다.

메리츠금융은 올해 3분기 경영 실적과 관련해 이날 오후 4시 컨퍼런스 콜을 진행해 중장기 주주가치 제고를 위한 중기 주주환원 정책도 발표할 예정이다.

메리츠금융지주는 2026년부터 3년간 총 주주환원율이 연결 기준 당기순이익의 50%를 원칙으로 하는 중기 주주환원 정책을 지속하기로 했다. 주주가치 제고를 최우선 경영철학으로 삼고 자본 배분 원칙을 지키겠다는 방침을 실행으로 옮긴 사례다.





메리츠금융지주는 중기 주주환원 정책과 관련해 이날부터 오는 20일까지 홈페이지를 통해 일반 주주들의 질문을 받을 예정이며, 21일 FAQ(자주 묻는 질문) 형태로 답변할 계획이다.





