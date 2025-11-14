위고비·마운자로, 청소년 사용 주의…"성인보다 부작용 더 많아"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

식약처, GLP-1 치료제 사용 늘며 이상사례 모니터링 강화

구토·설사·복통 이어 담석증·담낭염·저혈압 발생률도 ↑

위고비와 마운자로 등 GLP-1 계열 비만치료제의 투여 가능한 연령이 12세 이상 청소년으로까지 확대되자 정부가 정부가 청소년은 부작용 우려가 더 크다며 안전한 사용을 당부했다.

식품의약품안전처는 청소년 맞춤형 비만치료제의 올바른 사용 방법 정보를 제공하기 위해 안전 사용 리플릿을 전국 보건소, 의료기관 및 병원약사회 등 관련 단체를 대상으로 배포한다고 14일 밝혔다.

리플릿에는 ▲비만치료제 사용 대상 ▲투여 방법 및 투여 시 주의사항 ▲보관·폐기 방법 ▲이상 사례(부작용) 및 보고 방법 등이 담겼다.

식약처는 글루카곤 유사 펩티드-1(GLP-1) 계열 비만치료제가 작년 하반기 출시된 후 사용량이 증가함에 따라 부작용 보고도 지속적으로 증가하고 있다며 '이상 사례 집중 모니터링 대상'으로 지정해 한국의약품안전관리원과 함께 부작용을 모니터링하고 있다고 설명했다.

GLP-1 비만치료제는 체질량지수(BMI)를 성인 기준으로 환산한 값이 초기 30㎏/㎡ 이상인 비만 환자이면서 체중이 60㎏을 초과해 의사로부터 비만으로 진단받은 12세 이상 청소년 환자의 체중 관리를 위한 칼로리 저감 식이요법 및 신체활동 증대 보조제로 처방되는 전문의약품이다.

임상시험 결과에서 12세 이상 청소년 비만 환자가 정상 투여하던 성인에 비해 담석증, 담낭염, 저혈압 등 부작용 발생률이 높았으며, 청소년 비만 환자가 허가 범위 내에서 사용하더라도 구토, 설사, 복통 등 위장관계 이상사례를 포함한 다양한 부작용이 나타날 수 있다.

식약처는 청소년은 성장이 완료되지 않은 단계이므로, 성장에 영향을 줄 수 있는 영양 섭취 부족 및 체중 감소와 위장관계 부작용으로 인한 탈수, 급성 췌장염 등에 대한 면밀한 관찰이 요구된다며 반드시 의사의 처방 후 약사의 조제·복약지도에 따라 허가 범위 내에서 사용할 것을 강조했다.

식약처는 교육부와 함께 비만치료제 안전 사용 리플릿을 각급 학교를 통해 각 가정에 안내하고, 함께학교·학부모On누리 플랫폼을 통해 카드뉴스 등을 게재해 비만치료제 투여를 고려하는 청소년과 학부모에게 정확한 정보를 지속적으로 전달할 계획이다. 또 성평등가족부와 협력해 통합정보망 '청소년1388', 청소년 활동 정보 서비스 'e청소년', 국립청소년수련원 등 청소년이 많이 이용하는 홈페이지와 시설을 통해 비만치료제의 맞춤형 안전 사용 정보를 제공한다.





정상 의약품 사용 후 예상치 못한 부작용이 나타난 경우 한국의약품안전관리원의 의약품 부작용 보고 및 피해구제 제도를 이용할 수 있다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr

