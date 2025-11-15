본문 바로가기
"꿈은 6.5평에서 시작됐다"…관광 필수 편집숍 빔즈 창업자의 철학[일본人사이드]

전진영기자

입력2025.11.15 07:30

1951년생 시라타 요…광고회사 다니며 편집숍 준비
자유로운 美 분위기 담아 …6.5평에서 시작해 성장
반대 부딪히면 직접 글 써 보내며 직원 설득

패션에 관심 많으신 분들, 일본 가면 꼭 들리는 편집숍이 있다면 빔즈(Beams) 아닐까 싶습니다. 힙한 아이템을 건질 수 있는 곳으로 유명하죠. 일본 쇼핑 명소인 빔즈는 6.5평 작은 매장에서 시작했다는데요. 오늘은 빔즈 창업자 시라타 요의 즐거운 철학에 대한 이야기를 들려드립니다.


시라타는 1951년 도쿄에서 태어났습니다. 집안은 원래 골판지 포장 박스 등 패키지 제조 공장을 운영했었다고 해요. 공장과 집이 가까이 있었고, 그래서 공장에서 일하는 사람들도 거의 가족처럼 지냈다고 하는데요. 빔즈 스텝들을 그가 '패밀리'라고 부르는 것도 이런 영향이 있다고 하네요.

"꿈은 6.5평에서 시작됐다"…관광 필수 편집숍 빔즈 창업자의 철학[일본人사이드] 협찬받은 브랜드 의류를 입고 포즈를 취하는 시라타 요씨. 시라타요 인스타그램.
당시에 옷이라고 입는 것들은 어머니가 손수 만든 것들이었다고 합니다. 할머니의 니트 실을 풀어 아버지 옷을 짜고 해주는 식이었죠. 그런 가운데 일본이 이 당시 급속도로 경제성장을 하면서 생활이 풍요로워지는데요.


이 당시 시라타는 미국의 자유로운 문화를 강하게 동경했다고 합니다. 로스앤젤레스에 갔을 때 지인의 소개로 UCLA의 학생 기숙사를 방문했는데, 이때 학생들이 각자의 개성으로 방을 꾸민 것을 발견하게 되죠. 방 구조는 같지만, 개성이 묻어 완전히 다른 방처럼 보였다고 합니다. 그 체험이 빔즈를 세우는 기반이 됐다고 합니다.


특히 서부 해안에서 볼 수 있는 스니커즈나 청바지 등의 패션부터 시작해 스케이트보드 등 생활 전반의 아이템이 모두 다 좋아 보였다고 해요. 실제로 리바이스에 굉장히 많이 영감을 받았다고 하죠.


여하튼 이런 시대적 전환 속에서 그는 1975년 게이오대 경제학부를 졸업하고 일본 최대 광고회사 덴쓰에 입사합니다. 좀 더 앞서나가는 시대를 보고 싶다는 욕구로 광고회사를 선택했다고 합니다. 이후 모터쇼 프로젝트 등 굵직한 이벤트 광고와 홍보를 맡으며 커리어를 쌓죠.


"꿈은 6.5평에서 시작됐다"…관광 필수 편집숍 빔즈 창업자의 철학[일본人사이드]

그러던 중 일본의 버블경제가 붕괴하고, 오일쇼크로 경제가 어려워지게 됩니다. 종이 가격이 급등하면서 골판지 박스 공장을 운영하던 시라타씨의 집안도 불황으로 어려움을 맞게 되는데요. 이때 아버지와 사업을 다각화해보자는 전략을 갖고 물건 소매업에 뛰어들어보기로 합니다. 이때 시라타씨는 본인이 계속 빠져있던 패션 분야에서 소매점을 운영해보겠다는 꿈을 실현하게 됩니다. 앞서나가는 시대를 보고 싶다는 열망과 유행을 선도하는 패션이 맞닿아있던 것이죠.


그렇게 덴쓰를 다니면서 꾸준히 준비해 1976년 하라주쿠에 6.5평짜리 작은 가게를 냅니다. 이 시기에는 '편집숍', '셀렉트숍'이라는 개념조차 없었기 때문에, 바이어가 엄선해 고른 상품을 가져다 놓는다고 '품목 구색점'으로 불렀다고 합니다. 가게 이름은 '아메리칸 라이프 숍 빔즈'였죠. 빔즈라는 이름은 아버지의 공장 '신광주식회사(新光株式?社)'에서 '빛 광(光)'자를 따서 영어식으로 바꾼 것이라고 합니다. 새로운 빛이 되겠다는 의미를 담았다고 합니다. 사실 6.5평 중의 3평은 창고로 썼기 때문에 실질적인 매장은 3.5평 남짓이었다고 해요.


이곳을 UCLA에서 봤던 학생의 방처럼 만들고, 방에 있을법한 촛불, 청바지, 스니커즈 등을 테이블이나 인센스와 함께 진열해보는 등 일본인이 동경하는 미국 대학생의 라이프스타일을 그대로 옮기려고 노력했다고 합니다.


그러면서 친구와 시너지를 내는데요. 당시 시타라가 다니던 덴쓰 근처에는 잡지사가 있었다고 합니다. 그곳에 학창 시절 알던 친구가 근무하고 있었는데요. 친구를 통해 잡지 '뽀빠이'의 편집자들을 만나게 되고, 그들이 소개하는 미국의 유행을 배우고 그 상품을 빔즈가 가져다 놓는 식으로 협업을 이어갑니다.


"꿈은 6.5평에서 시작됐다"…관광 필수 편집숍 빔즈 창업자의 철학[일본人사이드] 잡지 뽀빠이와 협업한 빔즈. 빔즈.

그러면서 빔즈의 철학은 '옷이 아니라 기쁨을 파는 것'이라면서 밝고 즐거운 분위기를 유지하는데 힘씁니다. 광고회사 출신답게 창의적으로 사내 커뮤니케이션을 해나가는 편이라고 하는데요. 가령 빔즈의 사업 확대 과정에서 반대 의견이 생기면, 이를 상명하복대신 독특한 방식으로 푼다고 합니다.


예를 들어 남성복 중심이었던 빔즈가 여성복 라인을 확장할 때나 지방 점포를 출점할 때, 아동복이나 골프웨어 라인을 론칭할 때 등 지금은 성공하고 있는 라인이지만 사업 초기에는 직원 대다수가 '빔즈가 이런 걸 해서는 안 된다'라고 맞섰었다고 합니다. 빔즈가 일본 내에서 갖고있는 위상, 이미지가 무너지기 쉽다는 이유에서였죠. 본인이 광고회사 출신이었기 때문인지 이런 점에서는 몰아붙이기보다 창의적인 해법을 찾는다고 하는데요.


직원들이 심하게 반대하는 사업이 있을때는 직접 '넥스트 빔즈'라는 책자를 만들어 모든 사원의 집으로 이를 보낸 적이 있다고 합니다. 빔즈의 철학, 함께 미래를 향해 나아가는 방향 등에 대해서 직접 본인의 언어와 자료 등을 통해 표현한 것입니다.


회사가 점차 커지면서 CEO의 생각을 직접 전달하기 어려우니 이런 방식을 채택했다고 합니다. 모든 사원이 집에서 사장이 보낸 책자를 훑어보면 그 메시지가 전달될 것이 틀림없다는 전략 덕분이었죠.


시라타씨는 항상 "리더의 역할은 방법론을 전하는 것보다 동력을 디자인하는 것"이라며 "사원이 활기차게 일하는 밝음과 즐거움을 널리 퍼뜨린다"라고 본인의 철학을 정의하고 있는데요.


언론사 인터뷰에서는 앞으로 인공지능(AI)이 영향을 미칠 세상에 대해 "돈을 번다고 하면 AI가 사장을 맡는 것이 좋지만, 빔즈는 돈 버는 것이 목표가 아니라 즐거운 사회 현상을 일으키기 때문에(AI가 필요하지 않다)"라고 답한 적도 있습니다.


시라타씨는 쉬는 날에는 배우자가 "빔즈 사장의 패션이 맞느냐"라고 할 정도로 편하게 입는 것을 좋아한다고 하는데요. 패션과 센스는 모두 상대를 배려하면서 나올 수 있는 것이라고 생각하기 때문이라고 합니다. 칼 정장에 구두 차림이면 패션업계에 종사하는 본인과 이야기해야 하는 사람들이 부담을 느끼기 쉽다는 것인데요. 어쩌면 '패션에 종사한다는 사람이 왜 이래'라는 남의 시선을 모두 깨고, 일하는 사람들의 즐거움까지 챙겼던 것이 결국 모두에게 사랑받는 브랜드를 낳지 않았나 싶습니다.




전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

