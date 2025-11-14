FSN, 3분기 누적 영업익 263억…"동기 기준 최대 실적"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

FSN은 올해 3분기 연결기준 누적 매출액 2051억 원, 영업이익 263억원을 달성했다고 14일 밝혔다. 전년 동기 대비 매출액은 67%, 영업이익은 360% 증가한 수치다. 매출과 영업이익 모두 창사 이래 동기 최대치를 달성했다.

FSN은 3분기에만 매출 733억원, 영업이익 91억원을 거두며 성장 모멘텀을 이어갔다. 당기순이익 역시 전년 동기 대비 약 200억원 증가한 156억원을 기록했다. 지배주주 기준 당기순이익도 28억원으로 흑자 달성에 성공했다.

주력 사업의 폭발적인 성장과 함께 실질적인 실적 개선이 이뤄졌다. 사상 최대 실적에도 불구하고 저평가된 기업가치 증대 및 주주이익 제고에도 힘을 쏟을 계획이다.

모든 사업 부문이 흑자 구조를 달성했다. 핵심 사업인 브랜드 사업 부문이 실적 상승을 강력하게 견인했다.

브랜드 사업을 주도하는 자회사 부스터즈는 3분기 누적 매출 1510억원, 영업이익 285억원을 기록하며 전년 동기 대비 각각 137%, 274% 성장했다.

이로써 부스터즈는 25년 연간 최대 실적 달성이 확실시되고 있다. 이를 기반으로 FSN의 연결 실적 향상 및 기업가치 제고를 이끌 핵심 동력으로 평가받고 있다.

마케팅·플랫폼 사업 부문도 안정적인 실적을 이어가며 FSN 성장세를 뒷받침했다. 광고 업계 전반의 불황에도 애드쿠아인터렉티브 등 FSN의 광고 자회사들은 3분기 누적 흑자를 달성했다. 플랫폼 사업은 영업이익 기여도를 높이며 신성장동력으로서 완전히 자리매김했다.

FSN은 핵심 사업 고도화와 글로벌 확장에 속도를 내는 등 강력한 성장 모멘텀을 기반으로 기업가치를 끌어올릴 계획이다.

또한 사업 효율화에도 박차를 가할 예정이다. 그동안 FSN은 사업 통합을 꾸준히 진행했다. 해외 자회사의 연결 분리 등을 통해 한때 46개에 달했던 종속회사를 핵심 기능별로 통합해 효율화 하는데 성공했다.





서정교 FSN 대표는 "브랜드 사업의 폭발적인 성장과 마케팅·플랫폼 부문의 안정적 시너지가 맞물리며 창사 이래 가장 강력한 성장세를 이어가고 있다"며 "견조한 실적과 지속 가능한 성장 동력을 통해 저평가된 기업가치 극대화도 이뤄내도록 하겠다"고 말했다.





