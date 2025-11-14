中 전기차 장가계 계단 오르다 '쾅'… 사고 내고 사과

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

체리자동차, 신형 하이브리드차 등반 이벤트

"잠재적 위험에 대한 예측 부족" 사과

중국 전기차 브랜드 체리자동차가 관광지로 유명한 장가계(張家界·장자제)에서 자동차 계단 오르기에 도전하다 난간을 훼손해 논란이다.

명보 등 홍콩 매체와 중국 중앙(CC)TV 등은 14일 "체리자동차가 장가계 천문산(天門山·톈원산) 국가삼림공원 계단을 오르기에 실패하고 미끄러져 난간을 훼손해 공식 사과했다"고 보도했다. 체리자동차는 전날 "시험 장치의 안전 로프 고정 부분이 헐거워져 오른쪽 바퀴에 걸려 움직임을 방해해 문제가 발생했고 차량이 미끄러져 난간이 훼손되는 사고가 발생했다"고 성명서를 냈다.

장각계 천문산 계단 오르다 난간에 부딪친 체리자동차 SUV. 웨이보

그러면서 잠재적 위험에 대한 예측 부족과 세부 사항 관리에 소홀했다는 점과 관광지에서 테스트를 진행해 대중의 우려를 낳은 점 등을 사과한다고 했다.

보도에 따르면 체리자동차는 지난 12일 중국 최고 등급인 '국가 5A급' 관광지 장자제 천문산에서 지난 9월 출시한 신형 하이브리드차 '펑윈 X3L'의 등반 이벤트를 열었다. 천문산 하늘계단은 영국 자동차 브랜드 랜드로버가 2018년 레인지로버 플러그인 하이브리드 모델로 세계 첫 등반에 성공한 곳이다. 천문동으로 가는 '하늘계단'은 길이 약 300ｍ에 수직 낙차 150ｍ, 20∼45도의 경사로, 계단수가 999개다.

9월 21일 리쉐용 체리자동차 부사장은 중국 사회관계망서비스(SNS)에 "천문산 도전에 성공할 수 있을까요?"라면서 "정상에서 만나요"라는 글을 게재해 누리꾼들의 관심을 모았다.

중국 북경일보는 "체리자동차가 성명서 한 장에 '사과'라는 표현을 네 번 썼지만 그렇다고 하늘계단이 복구되는 것은 아니다"라고 비판했다. 이어 "체리자동차의 이른바 테스트라는 것이 실제로는 마케팅 전략"이라며 "이번 행사는 누가 심사·승인한 것인지, 합법적인지, 복구·보상으로 영향을 없앨 수 있는지 등 문제에 관해 후속 조사에서 답을 내놔야 한다"고 꼬집었다.





장가계시 문화관광국은 천문산 관광지의 운영권이 민간에 있어서 지방정부는 행사 승인 주체가 아니라고 입장을 내놨다. 천문산 관광지는 2001년 투자한 톈진 민영기업 닝파그룹이 운영권을 가진 것으로 알려졌다. 천문산 관광지 측은 하늘다리가 다시 개장했지만, 난간이 아직 수리되지 않아 안전에 유의해야 한다고 밝혔다.





김진선 기자 carol@asiae.co.kr

