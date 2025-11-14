교보증권, '드림이 따뜻한 밥상'으로 미래세대에 온정 나눔

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

교보증권은 여의도 본사 19층 비전홀에서 미래세대를 위한 '드림이 따뜻한 밥상'을 실시했다고 14일 밝혔다.

(왼쪽부터)이석기 교보증권 대표이사, 박찬욱 기아대책 ESG나눔본부장

드림이 따뜻한 밥상은 방학 중 결식이 우려되는 아동에게 균형 잡힌 식사를 지원하기 위한 교보증권의 대표 사회공헌 프로그램이다. 이번 행사는 창립 76주년을 맞아 진행되는 봉사활동의 하나로 이석기 대표이사를 비롯한 임직원 100여 명이 참여해 이틀간 총 280개의 식량키트를 제작했다.

식량키트는 아이들이 쉽게 조리할 수 있는 간편식과 반찬, 간식 등을 담아 1대1 후원 프로그램 '드림이 희망기부' 결연아동 가정에 전달될 예정이다.

이석기 교보증권 대표이사는 "작은 정성이지만 아이들에게 따뜻한 식탁과 함께 희망을 전할 수 있기를 바란다"며 "앞으로도 미래세대를 위한 지원과 나눔활동을 꾸준히 이어가겠다"고 말했다.





교보증권은 창립 76주년을 기념해 사랑의 헌혈, 해피쿠킹, 꿀숲벌숲 등 릴레이 봉사를 진행 중이며 연말까지 김장 나눔 등 다양한 사회공헌활동을 이어갈 계획이다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr

