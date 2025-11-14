RE100·AI·녹색자원…해남 대전환 앞두고 국비 확보 '총력'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

명현관 군수, 원내대표·예결위원장 등 인사 면담

폐패널 자원순환 거점 346억 '국가사업화' 요청

RE100 국가산단·AI데이터센터…해남 발전 가속화

전남 해남군이 내년도 정부예산 국회 심의를 앞두고 핵심 현안의 국비 확보를 위해 국회를 직접 찾으며 총력전에 나섰다.

해남군은 14일 명현관 군수를 비롯한 군 관계자들이 지난 13일 국회를 방문해 내년 예산안에 지역 주요 사업이 반영될 수 있도록 관계 인사들과 잇따라 면담했다고 밝혔다.

명 군수 일행은 김병기 더불어민주당 원내대표, 한병도 예결위원장, 어기구 농해수위원장, 신정훈 행안위원장, 조계원 의원 등 주요 상임위 관계자를 비롯해 지역구 박지원 의원, 해남 출신 임기근 기재부 차관까지 폭넓게 만나 예산 지원 필요성을 설명했다.

국비 확보를 위해 국회를 방문한 명현관 군수가 박지원 의원과 기념촬영을 하고 있다. 해남군 제공

해남군이 최우선 과제로 내세운 것은 녹색융합 클러스터 조성사업이다. 폐태양광 패널 재처리·자원순환 연구개발, 실증시험장, 시험·인증센터, 기업지원시설 등을 집적화하는 사업으로 총 346억 원이 투입될 예정이다. 군은 전액 국비 반영과 국가사업 승격을 요청했다.

명 군수는 "정부의 신재생에너지 확대 정책 속에서 태양광 패널 자원순환은 향후 10년 안에 국가적 과제가 될 것"이라며 "녹색융합 클러스터의 빠른 설립과 안정적 운영을 위해 국비 확대가 반드시 필요하다"고 강조했다.

군은 이 밖에도 지표수 공급이 어려운 지역을 위한 지하수원 개발사업, 서남부권 거점 물류망 강화를 위한 통합 물류센터 구축사업 등 지역 현안도 함께 건의했다.

아울러 국회에 상정된 재생에너지자립도시 조성 특별법 논의와 관련해 ▲송·변전소 국비 지원 ▲외국교육기관 국비 100% 지원 ▲농지 타용도 일시 사용 전면 허용 ▲ESS·BESS 지원 근거 마련 등을 법안에 포함해달라고 요청했다. 기업도시가 위치한 해남 산이면 주민들도 면담에 동석해 현장의 목소리를 전달했다.

해남군은 RE100 국가산단 1호 시범지구로 사실상 확정되면서 에너지자립도시 기반 구축이 시급하다고 보고 있다. 특히 솔라시도 기업도시에는 국가AI컴퓨팅센터, 오픈AI·SK 데이터센터, RE100국가산단 조성 등이 가시화하고, LS그룹이 해상풍력 배후항만을 구축하기로 하면서 'AI 3강국 도약의 전진기지'로 주목받고 있다.

군은 연말 특별법 제정을 앞두고 해남의 요구가 최대한 반영될 수 있도록 국회·정부와의 소통을 이어간다는 계획이다.

이날 어기구 위원장, 신정훈 위원장과의 면담에서는 농업 분야 기후변화 대응을 위한 농식품 기후변화대응센터를 농식품부 소속 전문기관으로 신설할 수 있는 법적 근거 마련도 요청했다.





명현관 군수는 "해남의 대전환이 코앞으로 다가온 만큼 국비 확보는 아시아태평양 AI 수도를 향한 전남의 구상과도 직결된다"며 "박지원 의원 등과 긴밀히 협력해 주요 현안이 적기에 추진될 수 있도록 대응하겠다"고 말했다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr

