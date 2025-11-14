민주당 경남도당, '지방선거기획단' 출범 … 내년 선거 승리 목표

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

더불어민주당 경남도당이 내년 6월 전국동시지방선거 승리를 위한 '지방선거기획단'을 출범했다고 14일 밝혔다.

백두현 전 고성군수가 단장을 맡은 기획단은 전날 도당 사무실에서 첫 회의를 열고 선거 승리를 위한 구체적 방안을 논의했다.

기획단 출범 시기와 역할, 운영 기간, 책임자 임명 등 전반적 운영 계획에 대해서도 협의했다.

더불어민주당 경남도당 지방선거기획단이 도당 사무실에서 첫 회의를 하고 있다. 민주당 경남도당 제공

AD

기획단은 내년 지방선거에 출마할 후보자들이 지역 현안에 능동적으로 대처하고 유권자에게 실질적 대안을 제시할 수 있도록 체계적 역량 강화 교육, 차별화된 정책 계발을 적극적으로 지원할 방침이다.

후보 및 당원 역량 강화 교육은 오는 12월 초부터 총 3기로 나눠 진행하고 정책 계발을 위한 당원 간담회는 도내 권역별로 순차 개최한다.





AD

허성무 도당위원장은 "내년 지방선거는 경남의 미래와 이재명 정부의 성공 여부가 달린 매우 중요한 선거"라며 "지방선거기획단이 중심이 돼서 경남도당의 모든 역량을 결집하고 유능한 후보들을 발굴하며, 실질적 정책으로 도민 삶을 더 나은 방향으로 이끌기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>