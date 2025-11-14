대구보훈청, 제대군인 대상 ‘귀농체험 현장 워크숍’ 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

농업 분야 전직 기회 확대

국가보훈부 대구지방보훈청(청장 김종술) 제대군인지원센터는 14일 경북 경산시 뜨락 원예치유농장에서 중·장기 복무 후 전역한 Vnet 회원을 대상으로 '귀농체험 현장 워크숍'을 개최했다.

대구보훈청이 제대군인 대상 ‘귀농체험 현장 워크숍’을 개최하고 기념촬영하고 있다. 대구보훈청 제공

이 워크숍은 귀농·귀촌을 고려하는 제대군인에게 6차산업 농업 현장을 직접 경험할 기회를 제공해 일반 취업 외에도 다양한 전직 경로를 모색할 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다.

참가자들은 농업 기반 소득 창출 구조와 귀농 준비 과정 등을 체험하며 농업 분야 일자리 가능성을 탐색했다.

워크숍에 참여한 한 제대군인은 "막연했던 귀농 계획이 구체적으로 잡히는 계기가 됐다"며 "6차산업 농업에 대한 설명과 현장 체험을 통해 앞으로 어떤 방향으로 준비해야 할지 명확해졌다"고 소감을 전했다.





제대군인지원센터는 5년 이상 복무한 중·장기 제대군인을 대상으로 ▲취·창업 워크숍 ▲전문위탁교육 ▲전직지원금 ▲직업능력개발교육비 지원 등 체계적인 전직지원 프로그램을 운영하고 있다. 관련 문의는 대표번호 또는 제대군인지원센터 홈페이지에서 확인할 수 있다.





