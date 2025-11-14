"수능 이후 입시 전략 중요"…전남교육청, 수시·정시 '초집중 지원'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

5개 상담센터 가동 예정

정시 분석 자료 토대

1대1 집중 상담 계획

전남도교육청이 2026학년도 대학수학능력시험 직후부터 전남 지역 수험생들의 안정적인 입시 전략 수립을 돕기 위한 수시·정시 맞춤형 지원 체제를 본격적으로 가동한다고 14일 밝혔다.

도교육청은 수시 전형을 준비하는 학생들을 위해 목포·순천·나주·여수·광양 등 5개 진로진학상담센터에서 모의면접 프로그램을 운영한다.

실제 면접 상황과 유사한 환경을 조성해 전문 상담교사의 피드백을 제공함으로써 학생들이 자신의 강점과 보완점을 구체적으로 파악할 수 있도록 지원한다.

전남도교육청 전경

또 '대입 일정 정리해 DREAM', '수시로 대학 보내 DREAM', '면접자료 정리해 DREAM' 등 'DREAM 시리즈' 자료집을 제작·배포해 입시 일정 정리부터 지원 전략, 면접 준비까지 체계적인 정보를 제공하고 있다. 제시문 기반·다중미니면접(MMI)·서류 기반 모의 면접 캠프 운영도 이어가 수험생의 실전 능력 강화에 속도를 낼 계획이다.

정시 전형 대비도 강화된다. 도교육청은 '정시로 대학 보내 DREAM' 분석 자료를 통해 서울·수도권 주요 대학과 의·치·약학 계열 등 학생별 지원 가능 대학군을 구체적으로 제시한다. 각 대학의 환산점수 체계(표준점수·백분위·가산점 등)를 반영해 학생이 유리한 대학을 선택할 수 있도록 돕는데 초점을 맞췄다.

정시 원서접수 기간에는 5개 진로진학상담센터를 중심으로 '정시 집중 상담 주간'을 운영해 수험생·학부모 대상 1대1 맞춤형 상담을 강화할 예정이다. 이를 위한 교사 대상 정시 상담 역량 강화 연수도 준비 중이다.

아울러 '드림스쿨 상담프로그램(Dream Plus)'을 통해 최근 3년간 대학별 입시 결과와 합격·불합격 사례, 환산점수 등 데이터를 제공해 학생들이 보다 현실적이고 합리적인 지원 전략을 세울 수 있도록 지원한다.





전성아 진로교육과장은 "수능 직후 짧은 기간 동안 수시 면접과 정시 지원 일정이 몰려 있어 학생들이 상담 시스템을 적극 활용 진학 전략을 세워야 할 것"이라며 "앞으로도 학생 개개인의 진로와 적성에 맞춘 맞춤형 입시 지원을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr

