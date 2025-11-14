청도군 배드민턴 전용구장 준공…주민 체육 활성화·지역 스포츠 발전 기대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

청도군(군수 김하수)은 13일 박성곤 청도군의회 부의장, 관련 단체 관계자 및 주민 등 200여 명이 참석한 가운데 군민들의 건강한 스포츠 여가활동 지원을 위해 추진한 청도군 배드민턴 전용구장의 준공식을 개최했다.

지역 배드민턴 동호인들의 숙원사업인 청도군 배드민턴 전용구장은 도비 7억5000만원, 군비 42억5000만원 총 사업비 50억원을 투입해 건축 연면적 998.30㎡에 지상 1층의 규모로 배드민턴코트 6면, 관리사무실, 기계실 등을 갖추고 있다.

설계 단계부터 배드민턴 동호인들의 의견을 적극 반영해 배드민턴 경기 시 선수들의 실력을 극대화 할 수 있도록 시공됐다.

청도군은 이번 청도군 배드민턴 전용구장 신축으로 군민들의 생활체육 활동에 대한 관심을 높이고, 나아가 청도군이 스포츠 도시로 발전하는데 크게 기여할 것으로 기대하고 있다.

앞으로도 군민들의 건강한 생활을 위해 다양한 체육시설 확충과 시설의 현대화를 위해 더욱 힘써 나갈 방침이다.





김하수 청도군수는 "청도군 배드민턴 전용구장 준공은 단순한 시설 조성의 결실을 넘어, 청도군의 미래를 짊어질 핵심 인프라가 될 것"이라며 "이번 사업을 통해 청도군 생활체육의 새로운 지평을 여는 발판이 되기를 기대하며, 군민들의 건강 증진과 생활체육 활성화를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





