구리시-적십자 봉사회, '사랑의 김장 나눔' 전개…로보큐브테크 3000만원 지정기부

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시, 240여 가구에 김장 김치 전달

로보큐브테크·자원봉사센터 후원으로 나눔 문화 확산

경기 구리시(시장 백경현)는 14일 수택3동 행정복지센터에서 대한적십자사 봉사회 구리시 협의회(회장 김복조) 주관으로 '2025년 사랑의 김장 나눔' 활동과 ㈜로보큐브테크(대표이사 김영석) 지정기부금 전달식을 개최했다고 밝혔다.

백경현 구리시장이 14일 수택3동 행정복지센터에서 열린 '2025년 사랑의 김장 나눔' 행사에 참석하고 있다. 구리시 제공

AD

이번 행사에서 대한적십자사 봉사회 구리시 협의회는 구리시자원봉사센터 후원으로 마련한 김장 김치 150박스와 ㈜로보큐브테크의 적십자 지정기부금 3000만원 중 일부를 활용해 준비한 김장 김치 등을 포함해 관내 희망 풍차 결연세대 및 취약계층 240여 가구에 김장 나눔을 실천했다.

김영석 ㈜로보큐브테크 대표이사는 "경제적으로 쉽지 않은 상황이지만 지역사회 소외계층을 위해 기부할 수 있어 뜻깊다"며 "앞으로도 지속적으로 나눔 활동에 동참하겠다"고 말했다.

김복조 대한적십자사 봉사회 구리시 협의회 회장은 "따뜻한 지역사회를 만드는 데 함께해주신 ㈜로보큐브테크와 구리시자원봉사센터에 감사드린다"며 "전달받은 기부금은 어려운 이웃을 위해 투명하게 사용할 것이며, 앞으로도 소외되는 이웃 없이 적십자가 앞장서 나눔 활동을 이어가겠다"고 전했다.





AD

백경현 구리시장(가운데)이 14일 김영석 ㈜로보큐브테크 대표이사로부터 지정기부금 3000만원을 전달받고 있다. 구리시 제공

백경현 구리시장은 "지역사회를 위해 꾸준히 나눔을 실천해 주신 김영석 대표님께 깊은 감사의 말씀을 드린다"며 "또한 바쁜 일정에도 시간을 내어 이웃을 살피고 돕는 대한적십자사 봉사회 구리시 협의회 회원들에게도 감사드린다"고 말했다. 이어 "연말을 맞아 나눔 문화가 더욱 확산하고 따뜻한 공동체 분위기가 조성되기를 바란다"고 덧붙였다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>