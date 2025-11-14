진안군 '원예특작 맞춤형 신기술보급' 공모사업 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"스마트 LED 자가육묘 시스템 구축"

전북 진안군이 전북농업기술원에서 주관하는 '2026년 원예 특작 분야 경쟁력 향상 맞춤형 신기술보급 사업'에 선정돼 사업비 2억8,000만원을 확보했다.

진안군이 전북농업기술원에서 주관하는 '2026년 원예특작분야 경쟁력 향상 맞춤형 신기술보급 사업'에 선정됐다. 진안군 제공

AD

14일 군에 따르면 이번 공모사업은 지난 8월 전북도 14개 시군이 시군 맞춤형 신기술 시범사업을 공모해 최종 6개 시군이 선정됐다.

군은 '과채류 스마트 LED 자가 육묘 시스템 구축'사업으로 공모해 최종 선정되는 쾌거를 이뤘다.

이번 사업은 육묘 단계에서 병해충에 감염돼 불량묘가 발생하고, 이로 인한 생육 불량과 생산량 감소로 이어져 토마토 농가들에 큰 타격을 주고 있다는 문제점을 해결하기 위해 마련됐다.

사업이 추진되면 병해충 없는 무병묘를 농가가 직접 생산할 수 있는 LED(식물생장용광)을 활용한 스마트 자가 육묘장을 제작, 지원하게 돼 병해충 감염의 위험성을 줄일 것으로 기대된다.





AD

전춘성 군수는 "이번 공모사업을 통해 토마토 농가가 건전한 육묘를 생산에 돈 버는 농업을 할 수 있을 것으로 기대된다"며 "앞으로도 여러 공모사업과 국도비를 지속해서 확보해 지속 가능한 미래 농업을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>