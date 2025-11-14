금호타이어, 타이어 구매 고객 대상 '사은품 이벤트'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내달 13일까지…윈터크래프트 WP72 등 제품

금호타이어가 14일부터 내달 13일까지 타이어 구매 고객을 대상으로 프리미엄 사은품을 제공하는 겨울 이벤트를 진행한다.

겨울맞이 타이어 구매 프로모션. 금호타이어 제공

금호타이어에 따르면 이번 이벤트는 겨울용 타이어를 비롯한 프리미엄 제품 4개를 구매하는 고객을 대상으로 이날부터 선착순으로 사은품을 증정하며, 타이어프로 등 전국 금호타이어 대리점 (일부 매장 제외)에서 실시한다.

행사 제품은 ▲겨울용 타이어 '윈터크래프트 WP72' ▲겨울용 타이어 '윈터크래프트 WS71' ▲프리미엄 '마제스티X 솔루스' ▲프리미엄 '크루젠 HP71' 이 대상이다.

행사 제품을 구매한 고객은 전기요(매트)와 전기 담요 중 하나를 받을 수 있으며 제품 구매 고객 중 추첨을 통해 로봇청소기, 가습기, 갤럭시 워치, 스타벅스 커피 쿠폰 등이 제공될 예정이다.

행사에 관한 자세한 사항은 금호타이어 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

금호타이어 한국영업부문 김성 상무는 "금호타이어는 겨울철 고객들의 안전 운행을 기원하고 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 겨울용 등 프리미엄 타이어 구매 이벤트 행사를 준비했다"며 "안전한 운전을 위해 타이어 관리의 중요성을 인식하고 정기적으로 타이어프로 등 전문 매장을 방문해 타이어 점검을 받으시길 추천드린다"고 말했다.

한편, 금호타이어는 오는 30일까지 골프존 '타이어프로 컵(Tire Pro Cup) 스크린 골프 대회'를 열고 골프존을 이용하는 고객들을 대상으로 경품 이벤트를 진행한다.





대회 상위 참가자에게는 드라이버, 우드 등 골프용품이 지급되며 대회 참가 전원에게 금호타이어 제품 할인 쿠폰 (1본당 1만원, 최대 4본/4만원)도 제공한다.





