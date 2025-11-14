與, 한미 관세 팩트시트에 "국익 중심 실용외교 결실"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

박수현 "한미동맹, 미래형 전략동맹으로 격상"

더불어민주당은 14일 이재명 대통령이 발표한 한미 관세 협상 및 안보 협상 결과물인 '조인트 팩트시트'(공동 설명자료)에 대해 "국익 중심 실용외교의 결실"이라고 평가했다.

박수현 민주당 수석대변인은 이날 국회 소통관에서 브리핑을 열고 "오늘 이 대통령이 한미 관세·안보 협상의 결과물인 '조인트 팩트시트' 최종 합의문을 발표했다"며 "어려운 여건 속에서도 국익을 지키고 한미동맹을 한 단계 격상시킨 이번 협상 타결 결과를 환영한다"고 말했다.

박 수석대변인은 정부 협상에 신뢰를 보내준 국민에 사의를 밝힌 후 "협상 과정에서 밤낮없이 발로 뛰어주신 공무원과 기업인 여러분의 헌신과 노력이 있었기에 오늘의 결실이 가능했다"고 강조했다.

이어 "이번 협상은 우리 경제가 충분히 감내할 수 있는 범위 내에서, 상업적 합리성이 입증된 투자만 진행한다는 원칙을 명확히 했다. 그 결과 원금 회수가 어려운 사업에 대한 근거 없는 우려와 불신을 말끔히 해소했다"고 부연했다.

핵추진잠수함 건조 추진, 우라늄 농축 및 사용 후 핵연료 재처리 권한 확대, 미 해군 함정 국내 건조 제도적 모색 등 안보·조선분야 성과와 주한미군 지속 주둔·전시작전통제권(전작권) 환수 논의 진전 등 한미동맹 분야에 대해서는 "한미동맹을 안보·경제·첨단기술을 포괄하는 미래형 전략동맹으로 격상시킨 역사적 전환점"이라고 평가했다.

박 수석대변인은 또 "조선·원전 같은 전통 산업부터 인공지능(AI)·반도체 등 첨단산업까지 이전과는 차원이 다른 협력이 펼쳐질 것"이라고 역설했다.





아울러 "'국제사회에는 영원한 적도 친구도 없고, 오직 국익만이 영원하다'는 대통령의 말씀처럼, 세계 10위권 경제대국이자 5위 군사대국인 대한민국은 한반도와 동북아 질서를 주도하는 중심국가로 당당히 나아가야 한다"며 "민주당은 이번 성과가 국민의 삶의 변화로 이어지도록 야당과 함께 후속 조치를 신속히 뒷받침하겠다"고 다짐했다.





이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr

