DB손보, 3분기 순익 2390억원…전년比 35.4%↓

DB손해보험은 올해 3분기 별도 기준 당기순이익이 2390억원으로 전년 동기 대비 35.4% 줄었다고 14일 밝혔다.

3분기 누적 순이익은 1조1999억원으로 전년 동기와 비교해 24% 감소했다.

3분기 보험손익은 1021억원으로 전년 동기 대비 71.7% 줄었다.

일반보험은 국가정보자원관리원 화재 등 일회성 사고에도 3분기 기준 85억원 흑자를 기록했으나 누적 기준 498억원의 적자를 기록했다.

장기보험의 경우 장기위험손해율 상승에 따른 보험금 예실차 마이너스 확대 등으로 3분기 1494억원의 이익을 냈다. 이는 전년 동기 대비 58.6% 줄어든 수치다.

자동차 보험은 운행량 증가와 기본요율 인하로 인한 대당경과보험료 감소 지속 등으로 손해율이 상승했다. 3분기 자동차보험손익은 560억원 적자로 전환했다.

보장성 신규 실적 등으로 보험계약마진(CSM) 규모는 지난해 말과 비교해 10.1% 성장한 13조5000억원을 기록했다.

투자손익은 3011억원으로 전년 동기 대비 23% 증가했다. 채권 등 구조적 이익 중심의 선별적 대체투자를 기반으로 안정적인 투자영업이익을 지속했다.





지난 9월 말 기준 지급여력비율(K-ICS)은 226.5%를 기록했다.





