중고거래 170명 속여 6천만원…필리핀 범죄조직원 2명 검거

대포통장 이용해 허위판매 반복

경찰, 공범 2명 수사 확대

필리핀을 거점으로 중고거래 사기를 벌여온 국내 조직에 합류해 170여 명에게서 수천만 원을 받아 챙긴 20대 여성 두 명이 경찰에 붙잡혔다.

광주 북부경찰서는 중고거래 플랫폼에 허위 판매 글을 올려 대금을 받아 챙긴 혐의(사기)로 20대 A씨를 구속하고, 공범 B씨를 불구속 입건했다고 14일 밝혔다.

두 사람은 지난 7~8월 의류·공구 등 생활용품을 미끼로 '택배 거래만 가능하다'는 게시물을 반복적으로 올려 피해자 170여 명에게서 약 6천만 원을 가로챈 것으로 조사됐다.

이들은 게시글 작성, 대포통장 확보, 자금 관리 등 역할을 나눠 범행을 이어왔다. 대금이 이체되면 물품은 보내지 않고 연락을 끊는 방식이었다.

피해금은 필리핀 현지에서 도박하거나 고가의 명품 가방을 사는 데 대부분 탕진된 것으로 확인됐다. 필리핀에 사무실까지 마련해 활동하다가 비자 만료로 국내에 잠시 들어온 뒤, 지난 11일 대전의 한 주거지에서 검거됐다.





경찰은 추가 피해 여부를 확인하는 동시에 범행을 공모한 것으로 지목된 남성 2명에 대한 수사도 병행하고 있다.





