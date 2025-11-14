'위스키부터 와인까지'… 신세계 센텀, '술덕후들의 성지'로 변신 중

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

프리미엄, 가성비 와인＆위스키 다양하게 선봬

신세계 센텀시티가 하반기 주류 창고 방출전 '신세계 드링크 페스타'를 14일부터 20일까지 개최하고 다양한 와인과 위스키를 선보인다.

신세계 센텀시티 와인하우스.

AD

이번 행사에서는 최근 주류 구매 패턴이 100만원 이상의 프리미엄 제품과 저단가 상품으로 양분되어 소비되고 있는 만큼, 희소성을 가진 프리미엄 상품을 대거 확보함과 동시에, 가성비 상품들도 기존 창고 방출전 대비 최대 10% 할인된 가격으로 준비해 가격 메리트를 한껏 끌어올렸다.

먼저, 독보적인 프리미엄 와인 컬렉션을 소개한다.

대표 상품으로는 프랑스 보르도의 '5대 샤또' 중 하나인 '샤또 라피트 로칠드 19'(135만원)를 비롯해, '와인의 왕'이라 불리는 '샤또 라뚜르 15'(135만원), '돔 페리뇽 로제 2009'(63만원) 등이 있다.

한정 수량으로 준비된 특가 와인도 마련했다.

칠레의 인기 와인 중 하나인 '세냐'(19만 9000원)와 미국 나파밸리 유명 와인 '텍스트북 나파 카베르네쇼비뇽'(5만 5000원), 부드러운 질감과 풍부한 과실미를 뽐내는 이탈리아 명품 와인의 세컨 '루첸테'(4만원) 등이 대표적이다.

위스키도 풍성하게 선보인다.

맥캘란 증류소의 대표 싱글몰트 위스키인 '맥캘란 25년 셰리오크'(309만원)'와 셰리 캐스크 풍미가 일품인 한정판 제품 '고든앤 맥 패일 스페이몰트 맥캘란 2002'(99만원), 강한 꿀맛과 바닐라 향이 특징인 '발베니 12년 싱글 베럴'(14만 9000원) 등이 대표 상품이다.

자세한 행사 내용은 신세계백화점 애플리케이션을 통해 확인할 수 있다.





AD

신세계백화점 식품담당 최원준 상무는 "이번 행사는 고객들의 니즈를 적극 반영해 프리미엄 주류와 가성비 주류를 밀도 있게 준비했다"며 "연말 파티를 위한 주류나 소장 가치 높은 와인·위스키를 찾는 고객들에게 좋은 쇼핑 기회가 될 것"이라고 말했다.

신세계 드링크 페스타.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>