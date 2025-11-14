전국노래자랑서 북구청 간부 ‘백댄서’…행안부까지 나섰다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

공무 출장 내고 전국노래자랑 무대 올라 논란

행안부 경위 파악 착수…KBS “방송과 무관”

문인 구청장 “직원 자발 참여…우려는 겸허히”

광주 북구청 여성 간부 공무원 8명이 KBS '전국노래자랑' 무대에서 문인 구청장의 뒤에서 춤을 추기 위해 공무 목적의 출장을 신청한 사실이 알려지며 논란이 확산하고 있다. 행정안전부는 사실관계 확인에 나섰고, KBS는 해당 무대와 관련이 없다고 선을 그었다.

전국노래자랑 무대에 오른 문인 광주 북구청장. 연합뉴스

14일 광주 북구에 등에 따르면 지난 6일 동강대학교 운동장에서 열린 '전국노래자랑' 광주 북구 편 녹화에서 문 구청장은 무대에 올라 가수 윤수일의 '아파트'를 불렀다. 이 자리에서 북구청 국·과장급 여성 공무원 8명이 선글라스를 쓰고 응원 도구를 흔들며 무대 뒤에서 춤을 춰 백댄서 역할을 했다. 이들 중 일부는 전날에도 '사전 논의'를 이유로 출장을 신청한 것으로 확인됐다.

평일에 열린 행사에 '공무 출장'으로 참여한 점, 무대에 오른 직원들이 모두 여성이라는 점을 두고 "공무 수행과 무관하다", "성인지 감수성이 떨어진다"는 비판이 제기됐다. 공무원노동조합 광주본부는 "공무원을 들러리로 세운 것"이라고 했고, 민주노총 광주본부도 "명백한 세금 낭비"라고 지적했다.

논란이 커지자 행안부는 전날 북구에 유선으로 경위서 제출을 요청했다. 출장 승인 과정과 목적, 시간 준수 여부 등을 확인할 방침이다. 북구는 "출장비는 지급하지 않았으며, 직원들 자발적 참여였다"고 설명했다.

KBS도 이날 입장문을 내고 해당 장면은 방송용 무대가 아니며 녹화도 하지 않은 장면이라고 밝혔다. KBS는 "지자체장이 녹화 전 인사할 수 있도록 시간을 제공하는 관례가 있을 뿐, 무대 구성이나 참여 형태에 개입하지 않는다"며 "백댄서들이 공무원인지 알지 못했고, 출장 여부는 제작진이 확인할 사안이 아니다"고 했다. 이 장면은 내년 2월 15일 방영되는 '광주 북구 편' 본 방송에도 포함되지 않는다.





문인 구청장은 "조직 구성원들에게 부담을 드렸다"며 사과했다. "출장 신청은 직원 개별 판단"이라고 했으며 "사전 연습이나 출장비 지급은 없었다"고 밝혔다. 백댄서로 참여한 간부 공무원도 "지시가 있었던 것은 아니다"라고 해명했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

