'맨발의 사나이' 조승환, '맨발 얼음 서기' 세계 신기록 달성

양평군, 세계 신기록 5시간 30분 달성

환경 보호 메시지 담아 …기후 위기 경고

경기 양평군 홍보대사이자 '맨발의 사나이'로 알려진 조승환씨가 지난 13일 미얀마 고마다 사원에서 '맨발로 얼음 위에 오래 서 있기' 5시간 30분 세계 신기록을 달성했다.

양평군 홍보대사이자 '맨발의 사나이'로 알려진 조승환씨가 지난 13일 미얀마 고마다 사원에서 '맨발로 얼음 위에 오래 서 있기' 5시간 30분 세계 신기록을 달성했다. 양평군 제공

국제환경운동가로 활동 중인 조승환 홍보대사는 해당 분야 기네스북 기록 보유자로서, 얼음은 빙하를, 얼음 위에 선 맨발은 지구 온난화로 병들어가는 지구를 상징한다며 극한 퍼포먼스를 통해 기후 위기의 심각성을 전 세계에 알리고 환경보호를 위한 경각심을 불러일으키고 있다.

조승환 홍보대사는 지난 9월 양평에서 열린 '2025 한국친환경농업인 전국대회'에서 5시간 25분으로 자신의 기록을 5분 경신하며 신기록 행진을 이어왔으며, 이번 미얀마 고마다 사원에서 5시간 30분을 기록하며 다시 한번 세계를 놀라게 했다.

조승환 홍보대사는 미얀마의 심각한 식수 문제 해결에 동참하고 우물 프로젝트 준공식에 참석하기 위해 이번 방문을 추진했다. 그는 기록 달성 후 "지구 온난화와 환경 문제의 심각성을 알리기 위해 세계 투어 퍼포먼스를 이어가며 기록을 5분씩 늘려가고 있다"며 "전 세계 80억 인구가 기후 위기에 함께 대처해야 한다"고 호소했다.





전진선 양평군수는 "양평군 홍보대사이자 국제환경운동가인 조승환씨의 세계 신기록 달성을 13만여 양평군민과 함께 진심으로 축하한다"며 "양평을 세계에 알리고 전 세계인에게 기후 위기의 심각성과 환경보호의 중요성을 고취하는 그의 신기록 행진을 응원한다"고 말했다.





양평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

