고양시, '고양시평생학습도시지표조사' 최종보고회 개최

데이터 기반의 지속가능한 평생학습 도시 도약 발판 마련





경기 고양특례시(시장 이동환)는 지난 12일 고양시청 대회의실에서 '2025 고양시 평생학습도시 지표조사' 최종보고회를 가졌다고 14일 밝혔다.

고양특례시가 지난 12일 고양시청 대회의실에서 '2025 고양시 평생학습도시 지표조사' 최종보고회를 개최하고 있다. 고양특례시 제공

이번 보고회는 평생학습도시의 변화와 성장을 데이터로 분석하고, 결과를 바탕으로 향후 정책 방향을 논의하기 위해 마련됐다.

'2025 고양시 평생학습도시지표조사'는 7월 14일부터 8월 29일까지 20~74세 고양특례시 성인 1,973명(1,032가구)을 대상으로 가구 방문 면접조사 방식으로 실시됐다.

이날 보고회는 평생교육과를 비롯해 고양연구원, 유관부서 관계자들이 참석한 가운데 용역 수행기관의 보고로 진행됐다.

조사 결과, 시민의 평생학습 참여와 만족도는 전반적으로 향상된 것으로 나타났으며 특히 학습 참여가 삶의 질과 행복감 향상에 긍정적인 영향을 미친 것으로 분석됐다.

다만 직업·경제 분야 참여는 상대적으로 낮아 향후 일자리 연계형 평생교육 강화 필요성이 제시됐다. 자세한 조사 결과는 12월 중 고양특례시 및 국가데이터처 관련 사이트를 통해 공표될 예정이다.





시 관계자는 "유관부서와의 협업으로 조사 결과를 정책 현장에 반영해 학습격차 해소와 시민 삶의 질 향상으로 이어지도록 하겠다"고 말했다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

