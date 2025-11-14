동두천시, 난임 지원 빛났다…두 해 연속 '세쌍둥이' 탄생 경사

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 동두천시에서 지난 4일 세쌍둥이가 태어나 지역사회에 희망과 활력을 전하고 있다.

동두천시 제공

동두천시는 난임 부부의 경제적 부담을 덜기 위해 '난임부부 시술비 지원사업'을 지속적으로 추진해 왔다. 소득 기준을 폐지해 더 많은 가정이 지원을 받을 수 있도록 제도를 확대했다. 그 결과 지난해 첫 세쌍둥이 탄생에 이어 올해에도 해당 사업의 혜택을 받은 가정에서 세쌍둥이가 태어나는 기쁨을 맞이하게 됐다.

동두천시는 출산율이 전반적으로 낮은 상황에서도 다둥이 출산이 이어지며 지역에 활력이 돌고 있다. 난임부부 지원정책이 단순한 경제적 지원을 넘어 실질적인 출산으로 이어지고 있다는 점에서 그 의미가 더욱 크다.

시 관계자는 "앞으로도 난임 부부 지원을 확대하고, 아이를 낳고 키우기 좋은 환경을 만드는 데 최선을 다하겠다"며 "시민이 체감할 수 있는 출산·양육 지원 정책을 지속적으로 추진하겠다"고 밝혔다.





이번 세쌍둥이 출산은 동두천시의 출산 장려정책이 실질적인 성과로 나타난 사례로, 지역사회 전반에 희망과 활기를 불어넣는 훈훈한 소식이 되고 있다.





동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

