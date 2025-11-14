가평군, 5년 만의 농어촌버스 노선 개편…6개 읍면 주민설명회 완료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

주민, 배차간격 단축·환승 편의 개선 등 요구

2026년 시범운영 후 단계적 시행

경기 가평군이 5년 만에 추진하는 농어촌버스 노선 개편을 앞두고 마련한 주민설명회를 최근 6개 읍면에서 모두 마쳤다고 14일 밝혔다.

가평군, 농어촌버스 노선체계 전면 개편 추진(가평읍 설명회 장면). 가평군 제공

AD

주민 의견을 폭넓게 듣기 위한 이번 설명회는 지난 4일 북면을 시작으로 가평읍, 상면, 조종면, 청평면을 거쳐 11일 설악면에서 모두 마쳤다.

군은 설명회에서 지난 7월부터 진행 중인 용역의 전반적인 개편 방향을 공유하고, 10월 중 실시했던 읍면별 대중교통 이용 설문조사 결과를 발표했다. 주민들은 배차간격 단축, 환승 편의 개선, 전철 시간표 연계 강화, 첫차·막차 시간 조정 필요성을 가장 많이 제기한 것으로 나타났다. 이는 타 군 지역 설문 결과와도 유사한 흐름이다.

설명회에는 각 마을 이장과 읍면장 등 지역 대표들이 적극 참여해 다양한 의견을 제시했다. 가평군 교통과장(탁혜경)과 군내 유일한 버스 운수업체인 ㈜가평교통 전무이사가 참석해 현장 질의에 즉답하고 추가 면담을 진행하는 등 소통을 강화해 호응을 이끌었다.

가평군은 2020년 이후 5년 만에 추진하는 이번 개편을 통해 ▲지역별 이동 수요 반영 ▲관광 수요 탄력 대응 ▲중복·굴곡 노선 해소 등 가평군 실정에 맞는 노선 조정을 목표로 하고 있다.

군 관계자는 "2026년 상반기 용역 종료 후 1단계 시범운행, 2단계 본격운행, 3단계 전면운행의 단계적 추진으로 최적의 노선 체계를 확정하겠다"고 밝혔다.





AD

군은 앞으로 지역별 세부 노선 검토를 거쳐 개편안이 마련되면 2026년 1월경 2차 주민설명회를 열어 최종 의견을 다시 들을 예정이다.





가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>