美 시애틀 시장에 '여성 맘다니' 윌슨 당선

"최저임금 높이고 세입자 보호"

부유층 과세도 주장

미국 북서부 최대도시 시애틀 시장으로 '민주사회주의자'를 자처하는 여성 정치 신인 케이티 윌슨이 당선됐다.

케이티 윌슨 차기 시애틀 시장. AP연합뉴스

13일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 브루스 해럴 시애틀 시장은 이날 시장 선거에서 패배했다는 사실을 인정하고 도전자 윌슨에게 축화 전화를 했다.

전면 우편투표로 진행되는 시애틀 시장 선거는 선거일 소인만 찍혀 있으면 늦게 도착한 투표도 인정되기 때문에 개표 결과가 다른 지역보다 늦게 확인된다.

선출직 경험이 전무한 윌슨은 뉴욕 시장 선거에서 승리한 조란 맘다니처럼 강력한 진보 정책을 공약으로 내걸었다.

그는 특히 주거비 문제를 집중적으로 부각했다. 시내에 아마존 본사가 있고, 인근에 마이크로소프트(MS) 본사가 위치한 시애틀은 미국 내에서도 주거비용이 급등한 대표적인 도시 중 하나로 꼽힌다.

또 윌슨은 선거 운동의 초점을 주거비에 맞추고 '감당할 수 있는 삶'을 약속했다. 자본이득세를 도입해 주거비 재원을 마련하겠다는 공약과 함께 시애틀 인구의 56%를 차지하는 세입자를 위한 새로운 보호 장치를 만들겠다고 약속했다. 아울러 보편적 아동 보육과 대중교통 개선도 시정의 우선 과제로 삼겠다고 밝혔다. 윌슨은 당선이 확정된 직후 기자회견에서 경험 부족에 대한 우려를 인정하면서도 "배경이나 소득과 관계없이 존엄하게 살 권리가 있다"고 강조했다.

뉴욕 출신인 윌슨은 영국 옥스퍼드대 단과대에 유학했지만, 졸업 6주를 남겨두고 학위를 포기한 인물이다. 이후 윌슨은 미국 횡단 여행을 한 뒤 2004년 시애틀에 정착했다. 동물권 보호 시위 자리에서 만난 남편과 함께 원룸 아파트에 거주하는 윌슨은 시민단체를 이끌면서 세입자 보호와 함께 최저임금을 높이는 운동을 주도했다. 특히 고액 연봉자의 급여에 0.75~2.5%의 세금을 추가하는 입법 운동을 펼치기도 했다.





한편 시장 선거와 함께 치러진 시의회 선거에서도 진보 진영의 후보들이 민주당 중도파와 공화당 후보들을 압도한 것으로 나타났다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

