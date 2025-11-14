정청래 "황교안·박성재 영장 기각…조희대 사법부 걸림돌 의심"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

14일 더불어민주당 부산 현장 최고위원회의

"檢도 집단항명으로 검찰개혁 반대하고 있어"

"李정부 성공·내란청산 방해=내란 옹호세력"

황교안 전 국무총리·박성재 전 법무부 장관의 구속영장이 기각된 데 대해 정청래 더불어민주당 당대표는 조희대 대법원장 사법부 체제를 맹비난했다.

연합뉴스

AD

14일 부산시 민주당 부산시당 대회의실에서 열린 민주당 현장 최고위원회의에서 정 대표는 "아무리 생각해도 이해하기 어려운 일"이라며 "내란 잔재 청산을 위한 국민의 열망이 깊은데 조희대 사법부가 걸림돌이라는 생각을, 그 의심을 지울 수 없다"고 밝혔다. 이어 정 대표는 "내란 청산에 대한 반격이 아니길 바란다"고 덧붙였다.

정 대표는 대장동 사건 항소 자제 결정에 반발하는 검찰에 대해서도 "검찰 또한 집단항명 등으로 검찰개혁에 대해 반대하고 있는가 하는 생각을 지울 길이 없다"며 "보직 해임, 인사 조처, 징계 회부를 신속히 해야 할 것"이라고 강조했다.

정 대표는 "개혁은 혁명보다 어렵다고 한다. 개혁에는 항상 저항이 따른다"며 "개혁에 대한 저항을 신속히 진압하지 않으면 개혁에 저항하는 세력들이 점점 준동할 것이라고 생각한다"고 했다.

그러면서 "2025년 이 땅 대한민국을 살아가는 이 시대 과제는 내란 청산과 이재명 정부의 성공"이라며 "이재명 정부의 성공을 방해하고 내란 청산을 방해하는 사람들은 내란 옹호 세력이라고 말해도 할 말이 없을 것"이라고 전했다.

끝으로 정 대표는 "민주당도 신속하게 이 개혁에 대한 저항을 진압하는 데 모든 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.





AD

한편 이날 민주당은 검찰도 국가공무원법에 준용해 파면 징계할 수 있도록 하는 검찰청법 일부 개정안 및 검사징계법 폐지 법률안을 발의했다.





황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>