LG사이언스파크, 우주항공청과 우주산업 추진 전략 머리 맞대

14일 경남 사천 우주항공청 본청 방문

통신모듈·배터리·가전·데이터센터 등 협업 탐색

2028년까지 큐브위성 발사 검토

LG사이언스파크는 14일 경남 사천시에 있는 우주항공청 본청을 찾아 우주항공산업과 관련된 협력을 논의했다. 양 기관은 지난 6월 서울 마곡동 LG사이언스파크에서 간담회를 한 데 이어 이번엔 구체적인 협력 방안에 대해 이야기를 나눴다.

LG사이언스파크가 발사를 검토 중인 큐브위성. NASA

이 자리에는 정수헌 LG사이언스파크 대표, 김민수 LG사이언스파크 기술전략담당, 박태홍 LG사이언스파크 글로벌O/I실장 등 LG그룹의 주요 기술 경영진이 참석했다. 우주청에서는 윤영빈 청장을 비롯해 노경원 차장, 한창헌 산업국장 등이 자리했다.

여기에서 LG는 우주산업 진출을 위한 기술 검증 계획과 추진 방향을 공유하며 우주청과의 다양한 협력 방안을 제안했다. 특히 LG의 연구개발(R&D) 허브인 LG사이언스파크를 중심으로 통신모듈, 카메라, 배터리를 비롯해 가전, 디스플레이, 데이터센터 등 자사가 쌓아 온 다양한 기술과 역량을 결집해 미래 혁신 비즈니스 모델을 탐색하겠단 구상을 밝혔다.

아울러 자체적인 부탑재위성(큐브위성) 발사도 검토하겠다고 했다. 현재 위성 탑재 기술 검증을 위한 계획을 수립하고 있고 발사는 오는 2028년을 목표로 하고 있다. 오는 27일에 이뤄질 누리호 4차 발사에는 큐브위성 컨소시엄을 통해 참여했지만 향후에는 자체 큐브위성을 발사해 우주산업 확장에 더욱 속도를 내겠단 계획이다.

큐브위성은 10×10×10㎝를 기본 규격으로 하는 초소형 인공위성이다. 지구 관측, 기술 검증 등 다양한 임무에 활용된다. 우주청은 누리호 4차와 5차 발사에 탑재될 큐브위성을 산업체, 연구기관, 정부기관 등을 대상으로 공모하고 선정했다. 곧 있을 누리호 4차 발사에는 총 12기의 큐브위성이 함께 발사된다.

정수헌 대표는 "누리호 4차 발사의 성공적 진행을 기원하며 LG도 이번 발사를 통해 다양한 부품을 검증하겠다"고 했다. 또한 "LG는 미래 시장에서 이길 수 있는 '위닝 테크(이기는 기술)'를 선제적으로 확보하고자 하며 우주산업 또한 미래준비 분야 가운데 하나"라고 강조했다. 이어 "LG사이언스파크를 중심으로 우주시장이라는 새로운 영역 개척에 나서 국가 우주산업개발에도 기여할 수 있도록 노력하겠다"고도 밝혔다.

LG사이언스파크가 발사 검토 중인 큐브위성 운영 개념도. 우주항공청

LG는 꾸준히 우주산업에 관심을 갖고 이를 실행에 옮기고 있다. LG사이언스파크는 2023년 국내 유일의 달 탐사 로버 개발 기업 '무인탐사연구소'를 육성 스타트업으로 선정하고 지난해부터 인큐베이터 프로그램을 통해 지원해왔다. 지난 1월에는 각 계열사의 기술 경영진이 모인 LG기술협의회에서 우주산업의 미래와 기회에 대해 살폈다. 이 자리에는 LG와 협업 중인 조남석 무인탐사연구소 대표도 참석했다. 그는 LG 각 계열사와 협력 가능한 다양한 시장기회를 논의하고 정밀 과학탐사 임무를 수행하는 로버가 현장 상황을 기록해 전송하는 활동과 관련해 다양한 협업 모델도 제시했다.

LG에너지솔루션은 지난 12일 미국 스타트업 '사우스8'과 함께 항공우주용 배터리 셀 개발 나섰다고 밝혔다. 이들의 협력은 KULR 테크놀로지 그룹과 미 항공우주청(NASA)이 추진하고 있는 '항공우주 프로젝트'의 일환이기도 하다. 사우스8은 전 세계 최초로 리튬이온 배터리용 액화 기체 전해질을 개발한 스타트업이다. 앞으로는 LG에너지솔루션과 액화 기체 전해질 및 이에 특화된 주액 기술, 특수 외장재 등을 활용한 최종 배터리 셀을 제작할 예정이다.

LG에너지솔루션은 2016년 NASA의 우주 탐사용 우주복에 리튬이온배터리 공급 업체로 선정되기도 했다. 우주복 배터리는 우주 비행사의 생명 보존을 위해 필요한 산소 공급 장비, 통신장비, 방사능 측정기 등 최첨단 장비의 구동을 돕는 심장 역할을 한다. LG에너지솔루션의 배터리는 NASA가 요구하는 보수적이고 엄격한 기준의 테스트를 최우수 성적으로 통과했다.





세계 시장조사업체 '프레시던스 리서치'에 따르면 글로벌 우주항공시장 규모는 지난해 4766억달러(약 696조)였고 올해는 5120억달러(약 748조원), 2034년에는 약 1조121억달러(약 1478조원)로 증가할 것으로 전망되고 있다. 투자은행 '모건스탠리'도 세계 우주산업 규모가 2030년 5900억달러(약 862조원), 2040년 1조1000억달러(약 1607조원)에 이를 것으로 내다봤다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

