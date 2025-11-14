루체비타 헬스케어, KIC와 파트너십 체결…파키스탄·인도·터키 시장 진출

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AD

루체비타헬스케어가 파키스탄·터키·인도 등 중동 지역 홈케어 디바이스 시장 공략에 나선다. 루체비타헬스케어는 Five Sonic Wave와 Electroporation 기술 기반의 디바이스 및 고순도 PN(폴리뉴클레오타이드) 앰플 경쟁력을 바탕으로 KIC(Khalifa Investment Consultancy)와 전략적 파트너십을 체결했다.

이번 계약은 루체비타의 주요 제품군(V-300 프리미엄 뷰티 디바이스, V-STAR·V-FLOWER PN 앰플, 고기능성 V-GLOW 라인, 깔랭 라인 등)을 중동 및 지정된 글로벌 시장에 소개하기 위한 사업 협력 체계 구축을 핵심으로 한다. Khalifa Investment Consultancy는 루체비타의 해외 판매 채널 개척, 대표 유통사 발굴, 시장 진입 전략 고도화 등 자문 역할을 수행하며, 유통망을 활용해 주력 제품을 현지 시장에 공급할 예정이다.

브랜드의 대표 디바이스 'V-300'과 'V-STAR', 'V-FLOWER' 앰플은 루체비타의 독자 기술인 '파이브 소닉 웨이브(Five Sonic Wave)' 시스템과 '일렉트로포레이션(Electroporation)' 기술을 결합해, 앰플의 고순도 PN(폴리뉴클레오타이드) 성분이 주사 없이도 깊은 층까지 전달되도록 돕는 침투형 디바이스다. 이 두 기술이 결합된 루체비타의 'V-300' 디바이스는 기존 홈케어 기기에서 경험할 수 없던 피부 흡수력과 리프팅 효과를 구현한다.

루체비타헬스케어㈜는 이를 앞세워 글로벌 시장에서 빠르게 영향력을 확장하고 있다. 특히 국내 홈쇼핑·백화점 유통에서 급성장한 경험을 기반으로, 올해부터 본격적으로 미국·중동·유럽·동남아 등 세계 각국에 프리미엄 라인 확장 전략을 추진 중이다.

파트너사로 선정된 KIC는 중동 및 파키스탄을 거점으로 원자재(석유, 광물, 농산물) 거래, 금융 서비스, 부동산 등 다방면에 걸쳐 사업을 전개하는 다차원 컨설팅 그룹사다.

2018년 글로벌 시장에 진출한 이래, 한국과 싱가포르에도 지사를 설립하는 등 아시아 시장 전반에 걸쳐 강력한 영향력과 비즈니스 네트워크를 구축하고 있다.

Khalifa Investment Consultancy의 Ahmad Raza Chohan 회장은 "한국의 프리미엄 스킨테크 시장이 세계적으로 주목받는 가운데, 루체비타의 홈케어 디바이스는 기술력·브랜드 감성·제품 완성도가 모두 높은 제품"이라며 "중동 시장뿐 아니라 글로벌 확장을 함께 만들어 나갈 것"이라고 말했다.

루체비타헬스케어 관계자는 "이번 파트너십은 단순 투자나 판매 대행이 아닌, 현지 시장을 깊이 이해하는 전문 파트너와 글로벌 전략을 함께 설계한다는 점에서 의미가 크다"며 "파트너와의 신뢰를 기반으로 중동 시장, 특히 파키스탄·인도·터키에서의 영향력을 확장해 나갈 것"이라고 밝혔다.





AD

루체비타헬스케어는 이번 글로벌 파트너십을 기반으로 프리미엄 홈케어 디바이스·PN 앰플 라인을 중심으로 세계 시장 공략을 강화할 예정이다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>