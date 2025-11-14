로앤컴퍼니, '리걸테크 브레이크스루 어워즈 2025' AI 부문 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국 기업 최초 영예

로앤컴퍼니는 '리걸테크 브레이크스루 어워즈 2025'에서 '올해의 인공지능(AI) 법률 어시스턴트 플랫폼' 부문을 수상했다고 14일 밝혔다.

올해 6회째를 맞는 리걸테크 브레이크스루 어워즈는 글로벌 시장조사기관 '테크브레이크스루'에서 주관하는 시상식이다. ▲봇·AI 법률 어시스턴트 ▲법률 리서치 ▲데이터 및 분석 ▲법률 교육 ▲실무 관리 등 20개 분야에서 차별화된 기술력으로 혁신 역량을 보유한 기업을 선정해 수여한다.

로앤컴퍼니는 '리걸테크 브레이크스루 어워즈 2025'에서 '올해의 인공지능(AI) 법률 어시스턴트 플랫폼' 부문을 수상했다고 14일 밝혔다. 로앤컴퍼니

로앤컴퍼니는 올해 한국 기업으로는 최초로 수상 명단에 올랐다. 세계 최대 소셜미디어 기업 '메타', 글로벌 법률 정보 및 분석 솔루션 선도 기업 '렉시스넥시스', 미국 온라인 법률서비스 1위 기업 '리걸줌' 등 수상 기업과 어깨를 나란히 했다.

이번 어워즈에는 로앤컴퍼니가 수상한 올해의 AI 법률 어시스턴트 플랫폼 부문의 '봇·AI 법률 어시스턴트' 분야에는 113개 후보가 응모해 치열한 수상 경쟁을 펼쳤다.

올해의 AI 법률 어시스턴트 플랫폼은 법률 업무를 향상시킨 가장 혁신적이고 영향력 있는 AI 기반 플랫폼에 수여하는 상이다. 로앤컴퍼니는 국내 최초이자 유일한 상용 법률 AI 서비스 슈퍼로이어를 통해 법률 워크플로를 자동화하고, 전문가 대상으로 접근성 높은 법률 업무 지원 서비스를 제공한 성과를 인정받아 수상의 영예를 안았다.

슈퍼로이어는 지난해 7월 출시한 뒤 16개월 만에 약 1만8000명의 회원을 확보했으며, 제14회 변호사시험 선택형 문항에서 123문항의 정답을 맞혀 합격선인 96문항을 크게 넘긴 기록을 세우기도 했다.





김본환 로앤컴퍼니 대표는 "K리걸테크의 글로벌 경쟁력과 성장성을 높이 평가받은 것을 영광스럽게 생각한다"라며 "국내에서 이룬 성과를 해외 시장에서도 이어갈 수 있도록 AI 기술 투자를 확대해 혁신 서비스 개발에 더욱 주력할 것"이라고 했다.





