부산지방보훈청, 6·25 참전유공자와 함께 전적지 순례 진행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국가보훈부 부산지방보훈청(청장 이남일)은 지난 11일 제19회 유엔참전용사 국제추모의 날을 맞아 6·25 참전유공자와 학생들과 함께 '2025년 참전유공자 전적지 순례'를 실시했다.

부산지방보훈청이 6·25 참전유공자와 전적지 순례를 진행하고 기념촬영하고 있다. 부산지방보훈청 제공

AD

이번 순례에는 6·25 참전유공자와 대천중학교 학생 등 총 120여명이 참여했다. 참전유공자들은 전우이자 유엔참전용사를 추모하며 그 희생을 기리고, 학생들은 대한민국의 평화를 지킨 유엔참전용사의 헌신을 배우고 감사의 마음을 되새기는 시간을 가졌다.

이남일 부산지방보훈청장은 "국가를 위해 헌신하신 모든 분의 희생이 정당하게 예우받는 사회를 만들어 나가겠다"며 "미래세대가 보훈의 가치를 이해하고 나라사랑 역사인식을 확장할 수 있도록 보훈문화 확산에 더욱 힘쓰겠다"고 말했다.





AD

이 행사는 참전유공자의 희생과 헌신을 기리고 학생들이 보훈의 의미를 직접 체험하며 배우는 계기로 평가된다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>