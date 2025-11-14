中, 다카이치 '대만 개입 발언' 관련 日대사 초치

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"대만, 신성한 中영토…통일대업 간섭 시 강력 보복"

중국 외교부가 다카이치 사나에 일본 총리의 '유사시 대만 개입' 발언을 문제 삼으며 주중 일본대사를 초치했다.

시진핑 중국 국가주석(오른쪽)과 다카이치 사나에 일본 총리가 지난달 31일 경주에서 열린 중·일 정상회담에 앞서 악수하고 있다. 연합뉴스

중국 외교부는 14일 "쑨웨이둥 부부장(차관)이 13일 지시를 받들어 가나스기 겐지 주중 일본대사를 초치해 다카이치 사나에 일본 수상의 중국 관련 잘못된 언행에 관해 엄정한 교섭을 제출했다"고 밝혔다.

쑨 부부장은 "다카이치 수상이 최근 국회 답변 때 공공연하게 대만에 관련된 노골적인 도발 발언을 발표하면서 대만해협 문제에 무력 개입할 수 있다는 점을 암시했는데, 이는 성질과 영향이 극도로 나쁘다"며 "중국의 여러 차례 엄정한 교섭 후에도 일본은 여전히 뉘우칠 생각이 없고 잘못된 발언을 철회하기를 거부했다"고 말했다. 또 "대만 문제는 중국의 핵심 이익 중에서도 핵심이고, 손대서는 안 되는 한계선"이라며 "대만은 중국의 신성한 영토이고 대만 사무는 순전히 중국 내정에 속한다"고 했다.

아울러 쑨 부부장은 "80년 전 용감한 중국 인민은 14년의 혈전을 거쳐 일본 침략자를 물리쳤다. 80년 후의 오늘날, 누구든 어떤 형식으로든 중국의 통일 대업에 간섭하려 든다면 중국은 반드시 강력히 보복할 것"이라고 했다. 그러면서 "중국은 일본이 역사적 죄책을 심각하게 반성하고, 즉각 잘못을 시정하며, 악성 발언을 철회하고, 잘못된 길을 더 멀리 가지 않기를 다시 한번 촉구한다"면서 "그렇지 않으면 모든 결과는 일본이 감수해야 할 것"이라고 덧붙였다.





다카이치 총리는 지난 7일 중의원(하원)에서 일본 현직 총리로는 처음으로 '대만 유사시'는 일본이 집단 자위권(무력)을 행사할 수 있는 '존립 위기 사태'에 해당할 수 있다고 밝혔다. 이 같은 발언이 파장을 일으키면서 중국이 연일 고강도 비난을 쏟아내고 일본 내부에서도 주의해야 한다는 목소리가 제기됐으나, 다카이치 총리는 발언을 철회할 생각이 없다고 선을 그은 상태다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

