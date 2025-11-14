"내수 개선·반도체 수출 호조…韓경제, 부진 벗고 회복 흐름"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'최근 경제동향(그린북)' 11월호

정부가 국내 경기가 회복 흐름에 접어들었다고 공식 진단했다. '전반적 개선 흐름'을 보이고 있다고 진단한 지난달 평가에서 진일보 한 것이다.

기획재정부는 14일 발간한 '최근 경제동향(그린북)' 11월호에서 최근 경제 상황에 대해 "소비 등 내수 개선, 반도체 중심의 수출 호조 등으로 상반기 부진에서 벗어나 회복 흐름이 이어지고 있다"고 평가했다. 정부는 지난 8월 '경기 하방 압력'을 삭제한 데 이어 9월호에서 '경기 회복의 긍정 신호 강화', 10월호에서 '상반기 부진에서 벗어나는 모습'이라는 표현으로 톤을 높여왔다.

실물지표는 개선세를 보이고 있다. 9월 산업활동동향을 보면 광공업 생산은 반도체 일부 조정 영향으로 1.2% 감소했지만 서비스업 생산이 1.8% 증가하고, 건설업이 11.4% 확대되면서 전체 전산업 생산이 전월 대비 1.0% 증가했다. 전년동월 대비로는 6.7% 증가해 개선 흐름이 보다 명확해졌다. 같은 기간 설비투자 역시 12.7% 늘었다.

정부는 "설비 및 건설투자 동반 증가는 경기 전반의 불확실성을 완화하는 긍정 요인"이라고 평가했다. 반면 같은 기간 소매판매는 0.1% 감소하며 다소 주춤했다. 8월 소비쿠폰 효과에 따른 기저와 일부 품목의 소비 조정이 반영된 영향으로 풀이됐다.

고용 측면에서는 서비스업 중심의 개선세가 뚜렷했다. 10월 고용동향에서는 취업자 수가 1년 전보다 19만3000명 증가하며 반등했다. 고용률은 63.4%로 0.1%포인트(P) 상승했고, 실업률은 2.2%로 0.1%포인트 하락했다. 취업자 증가의 상당 부분은 보건·사회복지서비스업(28만명 증가), 숙박·음식업, 도소매업 등 서비스업 분야에서 나타났다. 반면 제조업(-5.1만명), 건설업(-12.3만명)은 감소가 이어졌다. 제조업 등 산업 업황의 부진 영향으로 청년층(15~29세) 고용률은 글로벌 금융위기 이후 최장기간인 18개월째 하락세를 이어갔다.

10월 소비자물가 상승률은 2.4%로 전월(2.1%)보다 상승 폭이 확대됐다. 석유류 가격이 상승 전환했고 농산물과 개인서비스 가격이 오르며 물가를 끌어올렸다. 식료품·에너지 제외 근원물가도 2.2%로 두 달 연속 상승했다. 국제유가 변동, 농산물 가격, 서비스 물가 상승이 복합적으로 작용하고 있다는 평가다.

나라 살림 적자 폭은 확대됐다. 9월 누계 통합재정수지는 63.5조원 적자를 기록해 작년 같은 기간보다 적자 폭이 10조원 넘게 늘었다. 관리재정수지는 102.4조원 적자로 전년 대비 악화했다. 총지출 집행률은 77.4%(544조2000억원 집행)로 나타났으며, 정부는 추경 및 민생대책 집행의 조기 집행 기조를 이어간다는 방침이다.

소비 지표도 회복세를 이어갔다. 10월 국내 카드 승인액은 전년 대비 2.1% 증가했고, 같은 기간 백화점 카드 승인액은 5.6% 늘면서 올해 1월(7.0%↑) 이후 가장 높은 증가율을 기록했다. 소비자심리지수는 109.8로 양호한 수치를 보였다.

다만 정부는 경기회복 흐름 속에서도 '대외 여건'에 따른 불확실성이 상존하고 있다고 지적했다. 미국은 9월 소비자물가가 3.0%로 다시 상승하면서 긴축 완화 속도가 늦어질 가능성이 제기되고 있으며, 중국은 10월 수출이 1.1% 감소하며 8개월 만에 감소 전환했다. 중국 부동산 시장 침체 역시 한국 수출과 금융시장에 부정적 영향을 줄 수 있는 변수로 지목됐다.





정부는 "글로벌 경제는 주요국 관세부과에 따른 통상환경 악화 등으로 국제금융시장 변동성이 확대되고 있으며, 세계 교역·성장 둔화 가능성도 여전히 상존한다"고 평가했다.





세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr

