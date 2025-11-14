경북개발공사, '대한민국 소통어워즈' 3관왕 영예…"소통 최우선 가치 삼아"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경북개발공사가 지난 13일 서울시내 한국프레스센터에서 열린 '제18회 대한민국소통어워즈'시상식에서 대한민국인터넷소통대상(공기업부문 대상), 대한민국소통대상(공기업부문 대상), 대한민국CEO소통대상(이재혁 사장)을 동시에 수상하며 3관왕의 영예를 안았다.

(사)한국인터넷소통협회가 주최하고 과학기술정보통신부가 후원하는 '대한민국소통어워즈'는 인터넷소통지수(ICSI), 소셜소통지수(SCSI), 콘텐츠경쟁력지수(CQI)을 근간으로 기업 및 공공기관의 고객 소통 성과를 평가해 우수 기업을 선정한다.

경북개발공사 직원들이 3관왕 수상을 축하하며 기념촬영을 하고 있다.

경북개발 공사는 급변하는 디지털 환경에 대응하기 위해 2017년 유튜브 채널 개설을 시작으로 블로그, 인스타그램, 페이스북 등 다양한 소셜미디어 채널로 활동 영역을 넓혀왔다. 또한 도민과의 소통 폭을 넓히기 위해 참여형 콘텐츠를 지속적으로 선보이며 공사에 대한 접근성과 공감도를 높이고 있다.

이재혁 사장은 공사의 대내외 소통 문화를 확산시킨 공로를 인정받아'대한민국CEO소통대상'에 선정됐다.

올해는 소통 기반을 한층 강화하기 위해 기존 블로그 기자단 운영에서 나아가 영상 기자단과 인스타그램 기자단을 추가로 구성, 운영했으며, 공사 창립 이래 최초로 'SNS 콘텐츠 공모전'을 개최해 경북도민이 자발적으로 참여해 참신한 홍보 콘텐츠를 생산하고 확산하는 계기를 만들었다. 이러한 공사의 소셜미디어 활동은 제18회 대한민국소통어워즈에서 종합지수 AA등급을 받으며 3관왕 수상의 영예를 차지했다.





이재혁 경북개발공사 사장은 "이번 수상은 변화하는 디지털 환경 속에서도 도민과의 소통을 최우선 가치로 삼아 노력해 온 결실"이라며, "도민 여러분의 관심과 참여 덕분에 얻은 의미 있는 성과로, 앞으로도 도민이 직접 참여하고 즐길 수 있는 소통 콘텐츠를 더욱 확대해 '도민과 함께 만들어가는 경상북도개발공사'의 이미지를 확립하겠다"고 밝혔다.





