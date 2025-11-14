블루오리진 '뉴 글렌' 발사…스페이스X 추격 발판

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

화성탐사선 탑재 로켓 발사

1단계 로켓 부스터 회수 성공

블루오리진의 로켓 '뉴 글렌'이 13일(현지시간) 플로리다주 케이프 커내버럴 우주군 기지에서 발사되고 있다. 로이터연합뉴스

아마존 창업자 제프 베이조스의 우주 기업 블루오리진이 미 항공우주국(NASA) 임무를 수행하는 '뉴 글렌' 로켓 발사에 성공하며 '우주 경쟁'에서 스페이스X를 추격할 발판을 마련했다.

13일(현지시간) 블루오리진 홈페이지의 생중계 영상에 따르면 이 회사가 개발한 뉴 글렌은 미 동부 시간 기준 이날 오후 3시55분 플로리다주 케이프 커내버럴 우주군 기지에서 발사됐다. 이어 약 9분 뒤에는 재사용을 위한 1단계 로켓 부스터를 해안에서 약 600㎞ 떨어진 해상 플랫폼에 회수하는 데도 성공했다.

로켓 부스터가 플랫폼에 수직으로 착륙하자 이를 지켜보던 회사 직원들이 환호하는 모습도 블루오리진은 생중계했다. 베이조스 창업자도 발사 통제실에서 이 장면을 지켜봤다고 AP통신은 전했다.

세계 최초의 미국인 우주비행사 존 글렌의 이름을 딴 뉴 글렌은 약 98m 높이의 대형 로켓으로, 화성 탐사를 위한 쌍둥이 무인 우주선 '에스커페이드' 2대를 탑재했다. 블루오리진이 우주 탐사 계획을 위해 개발해온 핵심 로켓으로 지난 1월 중순 첫 시험비행에서 궤도 진입에 성공했다. 다만 당시에는 로켓 부스터를 착륙시켜 회수하는 데는 실패했다.

이번 발사는 뉴 글렌이 처음으로 NASA 임무를 수행한다는 의미가 있다. NASA는 동일한 우주선 2대를 활용해 태양풍이 화성의 자기 환경과 어떻게 상호작용하는지, 이 상호작용이 화성의 대기 유출을 어떻게 촉진하는지 탐사할 계획이다.

에스커페이드 우주선은 약 1년간 지구에서 150만㎞ 떨어진 근접 궤도를 돌게 된다. 이후 내년 가을 지구와 화성의 궤도가 적절히 정렬되면 엔진 점화를 거쳐 화성을 향해 출발, 2027년 화성 궤도에 도달한 뒤 2028년부터 본격적인 관측 임무를 시작할 예정이다.

블루오리진은 당초 이번 발사를 지난 9일로 예정했으나 짙은 구름 등 지구 기상 문제로 한 차례 연기했고, 지난 12일에도 태양 활동의 증가 등 우주 기상 문제로 재차 연기했다.

이번 임무는 NASA가 자금을 지원하고 캘리포니아대(UC) 버클리 우주과학연구소가 연구를 주도하며, 우주기업 어드밴스드 스페이스와 로켓랩이 참여하고 있다.





회사 차원에서는 블루오리진이 일론 머스크의 스페이스X를 뒤쫓는 과정에서 이정표를 마련한다는 의미가 있다. 또 우주 전문가들은 NASA가 뉴 글렌의 두 번째 발사에 참여한 점이 블루오리진의 신뢰성과 기술력을 인정한 신호라고 평가했다고 워싱턴포스트(WP)가 전했다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr

