bhc, 뉴저지·조지아 주에 가맹계약 체결…美시장 확대

내년 1월 뉴저지 주 포트리 지역에 6호점

2월 조지아 주 귀넷 카운티에 7호점 오픈

bhc가 미국 뉴저지 주와 조지아 주에 새롭게 가맹 계약 체결을 완료했다고 14일 밝혔다.

bhc의 미국 6호점이자 네 번째 가맹점인 'bhc 뉴저지 포트리점'은 내년 1월 신규 오픈 예정으로, 뉴저지의 주요 거주지 중 하나이자 생활형 상권이 밀집된 '포트리(Fort Lee)'에 위치한다. 포트리 지역은 허드슨강을 가로지르는 조지 워싱턴 다리를 통해 뉴욕 맨해튼과 직접 연결돼 편리한 교통 환경을 자랑하며, 마트·식당·학교 등의 생활·교육 시설이 있어 거주 인구가 많은 곳이다. 또한 한인 커뮤니티가 잘 형성돼 있는 지역으로도 알려졌다.

뉴저지 주 매장은 테이크아웃 수요가 많은 현지 상황을 반영해 주방 내 조리와 메뉴 포장, 픽업으로 이어지는 현장 동선을 최소화하고 고객이 매장 외부에서도 편리하게 주문 및 픽업이 가능한 카운터를 운영할 방침이다. 아울러 매장 내부에는 약 30석의 좌석을 마련해 가족, 친구, 연인 등과 함께 편안하게 식사와 대화를 즐길 수 있는 풀다이닝 서비스를 제공해 다양한 고객층의 수요를 충족할 계획이다.

이와 함께 2월에는 조지아 주 귀넷 뷰포드에 미국 7호점을 오픈한다. 귀넷 카운티는 조지아 주에서 두 번째로 인구가 많고, 명문 학교가 위치하는 등 좋은 학군으로 유명해 한인 커뮤니티가 잘 형성돼 있다.

신규 매장에서는 미국 시장에서도 판매율 1위를 기록하고 있는 bhc의 시그니처 메뉴 '뿌링클'을 중심으로, 선호도가 높은 윙과 텐더로 구성된 콤보 메뉴를 판매할 예정이다. bhc만의 차별화된 다양한 소스도 선택할 수 있다. 동시에 테이크아웃이 용이하고 취식이 간편해 기존 미국 매장들에서도 큰 인기를 끌고 있는 '시그니처(뿌링클) 샌드위치' 등 현지화 메뉴도 함께 선보인다.





브라이언 bhc 미국 법인장은 "K-콘텐츠와 K-푸드 열풍에 힘입어 미국 현지 한인들은 물론, 외국인들의 수요가 계속해서 증가하고 있다"며 "현지 소비자들의 입맛과 선호하는 외식 형태, 입지적 특성 등을 다각도로 검토해 미국 시장 확대 및 성공적인 매장 운영을 위해 지속 힘써 나가겠다"고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr

