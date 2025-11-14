김포시, 하수·상수 동시 매설로 시민불편 최소화…기간·비용 절감 기대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

운양동 하수 차집관로·상수 도수관로 병행공사로 전환

공사기간 15개월 단축…39억원 사업비 절감

시민 교통통제기간 줄고 소음 및 비산 먼지 최소화

경기 김포시(시장 김병수)가 통진레코파크 증설과 제2정수장 신설로 운양동에 매설 계획 중인 하수 차집관로와 상수 도수관로를 동시에 매설하는 병행공사 방식으로 전환한다. 이로써 별도 매설 시 예상됐던 22개월의 공사기간이 7개월로 단축될 전망이며, 39억원의 사업비 절감 또한 기대된다.

시민 불편 역시 크게 감소될 전망이다. 도로 굴착 및 복구의 반복을 방지해 교통통제기간이 줄고 소음 및 비산 먼지가 최소화되는 효과로 주민이 체감할 수 있는 생활편의 개선이 전망된다. 시는 선제적 조치로 행정에 대한 신뢰성 향상까지 이어지길 기대하고 있다.

이러한 변화는 시민 중심 행정을 강조한 민선8기의 기조에서 비롯된 것으로, 운양동의 하수 차집관로 공사는 2025년 10월, 상수 도로관로는 2026년 10월 시행할 예정이었다.

두 관로가 동일 노선에 매설되나 사업기간에 1년 차이가 있어 "같은 구간을 1년에 두 번 굴착해야 한다"는 우려가 제기돼 왔다. 이러한 경우 '도로 굴착→ 복구 → 다시굴착 → 재복구'로 반복되며, 소음·비산먼지 증가와 교통통제 장기화로 주민 생활 불편이 매우 크게 발생할 우려가 있다.

이에 김포시는 시민 불편을 최소화하는 방안을 찾는 것을 목표로 두고, 하수과·수도과·공원과 등 관련부서가 머리를 맞댔다. 이 과정에서 이면도로와 공원 구역을 활용한 병행 매설계획을 마련할 수 있었고, 이는 곧 시민 일상의 불편을 최소화하는 결과를 가져오게 됐다.





한편, 시는 2025년 11월 중순부터 공사를 시작할 계획으로 공사기간 동안 교통통제 및 안전관리에 만전을 다하고, 공사안내 사전홍보와 실시간 민원대응 창구운영을 통해 안전하고, 투명하게 공사를 추진할 계획이다.





김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

