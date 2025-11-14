HD현대, AI 조직 대표이사 직속으로 '격상'…그룹 기술 총괄

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

HD한국조선해양 산하 AI센터·DT혁신실 통합

분산된 기능 본사 단위로 묶어 거버넌스 일원화

선박설계 등 조선 부문 우선 적용…사업별 조율

HD현대가 그룹 내 인공지능(AI) 관련 기능을 한데 묶어 대표이사 직속 조직으로 격상했다. 각 계열사에 분산돼 있던 디지털 전환 기능을 본사 단위에서 통합 관리해 기술 개발의 속도를 높이려는 조치다.

HD현대는 최근 HD한국조선해양 산하의 AI 관련 조직을 'AIX추진실'로 재편하고, 김형관 HD한국조선해양 대표 사장이 직접 총괄하도록 했다고 14일 밝혔다. 기존 미래기술연구원 산하 부문급 조직이던 AI 센터와 디지털전환(DT) 혁신실을 통합해 본부급으로 격상한 형태다.

이번 개편은 AI 기술 개발에 대한 의사결정 속도를 높이고 사업별 중복 과제를 정리하기 위한 목적이 크다. 현재 그룹 내 AI 관련 업무는 조선, 건설기계, 에너지 등 각 사업에서 개별적으로 추진돼 왔으나 기술 수준과 요구 사항이 달라 통합 관리 필요성이 제기돼 왔다.

AIX추진실은 ▲그룹 AI 연구조직(AI 센터) ▲설계·공정·경영관리 소프트웨어 개발 조직(DT 혁신실) 기능을 단일 체계로 묶어 운영한다. 이를 통해 선박 설계, 공정 최적화, 경영관리 등 각 분야에서 AI 적용 범위를 넓히고 중복 개발을 줄이는 것이 목표다.

특히 조선 부문의 설계 업무는 AI 적용 효과가 큰 분야로 꼽힌다. 조선업 특성상 다량의 과거 설계 데이터가 축적돼 있어, 이를 활용한 최적 설계 모델 개발과 단순 반복 작업 자동화가 가능하다는 분석이다. HD한국조선해양이 추진 중인 차세대 CAD 플랫폼과의 연계도 검토되고 있다.





HD현대는 앞으로 AIX추진실을 그룹 차원의 AI 거버넌스 기구로 운영해 ▲미래형 조선소(FOS) ▲AI 운항솔루션 ▲무인 건설장비 ▲로봇 등 주요 사업에서의 기술 개발을 조율한다는 계획이다.





