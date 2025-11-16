본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[글로벌포커스]미국의 '먼로 독트린 2.0'…트럼프, 남미로 향하다

이승형기자

입력2025.11.16 07:00

시계아이콘03분 03초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

美, '마약 밀수' 단속 위해 군사 작전
항공모함까지 배치…마두로 정권 교체 노리나
'남미의 트럼프' 밀레이와는 '이념 동맹'

"19세기 미국 외교의 유물처럼 여겨지던 '먼로주의(Monroe Doctrine)'가 다시 돌아왔다."(월스트리트저널)


도널드 트럼프 미국 행정부가 '마약과의 전쟁'을 내세워 카리브해를 중심으로 남미 지역에서 잇따라 군사 작전을 전개하며 긴장이 고조되고 있다. 겉으로는 마약 조직 소탕이 명분이지만, 베네수엘라의 니콜라스 마두로 대통령을 겨냥한 '정권 교체 작전'이라는 분석이 제기된다. 이런 흐름 속에서 트럼프 대통령이 재집권 이후 아메리카 대륙에 대한 영향력을 확대하기 위해 이른바 '돈로주의(Donroe Doctrine)'를 강화하고 있다는 지적이 나온다.


美 "마약 운반선, 폭파해야 막는다"
[글로벌포커스]미국의 '먼로 독트린 2.0'…트럼프, 남미로 향하다
AD

트럼프 대통령은 지난 9월2일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 약 30초 분량의 미군 작전 영상을 올리며 "오늘 아침 나의 명령으로 미군이 남부사령부 관할 지역에서 식별된 트렌데아라과(TdA) 마약 테러 분자들에게 공격을 가했다"고 밝혔다. 그러면서 "TdA는 마두로 대통령의 통제하에 운영되는 테러 단체"라며 "이들은 미국과 서반구 전역에서 마약 밀매 및 테러 행위를 저지르고 있다"고 주장했다.


이 작전과 관련해 마코 루비오 미 국무장관은 다음 날 멕시코를 방문해 가진 기자회견에서 "마약 운반선은 폭파해야 막을 수 있다. 해상 경로를 이용하는 조직이 면책 없이 활동하는 상황은 더 이상 없을 것"이라며 "선박에 마약을 싣고 미국 쪽으로 운항하는 행위는 우리에게 위협이다. (마약 운반선 공격이) 또 발생할 수 있다"고 경고했다.


이후 루비오 장관은 마약 밀매 카르텔의 격전지로 불리는 에콰도르를 방문해서는 에콰도르에 약 2000만달러의 범죄 퇴치 자금을 지원하겠다며 군사기지 설치까지 검토할 수 있다고 밝혔다. 그러면서 마두로 대통령에 대해 "그는 마약 테러리스트이자 미 사법 체계로부터 도피 중인 인물"이라며 "미국은 작은 고속정만으로 마약 밀매업자를 추적하는 데 그치지 않을 것"이라고 말했다.


이후 트럼프 행정부의 '마약 밀수 단속'은 계속됐다. 지난달 17일 피트 헤그세스 미 국방부(전쟁부) 장관은 엑스(X·옛 트위터)에 미국이 콜롬비아 반군 조직인 민족해방군(ELN) 선박을 격침했다며 "미 정보 당국은 해당 선박이 불법 마약 밀수에 연루돼 있다는 사실을 파악했다"고 밝혔다. 헤그세스 장관은 "이들은 서반구의 알카에다와 같다. 미군은 이 조직을 테러리스트로 다룰 것이며 알카에다처럼 제거할 것"이라고 위협했다.


뉴욕타임스(NYT)에 따르면 지난 9월부터 미군은 카리브해와 동태평양 일대에서 마약을 밀매하는 것으로 추정되는 선박 20척을 공격했으며, 이 과정에서 약 80명이 숨진 것으로 집계됐다. 이에 대해 NYT는 "예전부터 미국은 카리브해에서의 마약 밀수 문제를 '법 집행의 문제'로 다뤘다. 의심되는 배를 멈춰 세우고, 실제 불법 화물이 확인되면 사람들을 체포해 재판에 넘기는 방식이었다"며 "그런데 최근 행동은 과거 방식과는 완전히 다르다. 범죄 혐의가 있는 사람이라도 당장 폭력을 행사할 위험이 없는 민간인이라면, 군대는 그들을 공격할 권한이 없다는 게 대다수 법률 전문가의 해석"이라고 짚었다.


트럼프의 '돈로주의'…반미 정권 교체 노리나
[글로벌포커스]미국의 '먼로 독트린 2.0'…트럼프, 남미로 향하다 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령. TASS연합뉴스

급기야 미국은 카리브해로 항공모함을 배치했다. 미 해군은 지난 11일 그간 지중해에서 작전을 수행해온 제럴드 R 포드 항모전단이 카리브해, 파나마 운하 등을 포함하는 미군 남부사령부 작전구역에 진입했다고 밝혔다. 2017년에 취역한 포드 항모는 세계에서 가장 큰 미국의 최신예 항모다.


최근 트럼프 대통령이 해상 작전뿐 아니라 육로에서의 마약 밀수까지 차단할 방침을 시사한 가운데 항모 배치는 향후 미군의 지상 작전을 위한 사전 조처일 수 있다는 분석이 제기된다. 북대서양조약기구(NATO·나토) 사령관을 지냈던 제임스 스타브리디스는 "이번이 1989년 파나마 침공 이후 이 지역에서 가장 대규모로 이뤄진 미군 전력 투입"이라며 "트럼프 행정부의 지상 공격이 임박했음을 시사하는 신호일 수 있다"고 말했다.


이처럼 트럼프 행정부가 '마약과의 전쟁'을 내세우며 아메리카 대륙에서 영향력을 확장하려는 모습을 두고, 미국이 '돈로주의'를 강화하는 게 아니냐는 지적이 나온다. 겉으로는 마약 단속이 명분이지만, 남미의 대표적인 반미 성향 지도자인 마두로 대통령을 실각시키고 정권 교체를 유도하기 위한 목적이라는 것이다.


돈로주의는 1823년 미국의 5대 대통령 제임스 먼로가 천명했던 외교정책 '먼로주의'에 트럼프 대통령의 이름을 합친 용어다. 미국이 '세계 경찰'을 자처하던 시대는 끝났지만, 자국의 영향권인 서반구 내에서는 안보 및 이익을 위해 군사·경제에 적극적으로 개입하겠다는 의미를 담고 있다.


특히 돈로주의는 미국 보수층에서 큰 호응을 얻고 있다. 미국의 전통적인 공화당 지지층은 중남미를 미국의 '뒷마당'으로 부르며 대외 정책의 우선순위에 놓아야 한다고 주장해왔다. 1980년대 이후 미국의 외교 중심이 중동 등 다른 지역으로 이동하면서 이러한 구상은 점차 힘을 잃는 듯했으나, 트럼프 대통령의 재집권과 함께 아메리카 대륙을 외교의 중심축으로 삼겠다는 기조가 부활했다는 평가가 나온다.


이에 대해 이코노미스트는 "냉전 이후 사라졌던 미국의 이 같은 외교는 라틴아메리카에서의 군사 개입과 쿠데타 조장이라는 어두운 역사를 다시 떠올리게 한다. 그때도 미국은 적대 세력의 확장을 두려워했다"며 "몇 달 전만 해도 트럼프 대통령은 중국이 파나마 운하를 장악할까 걱정하면서 미국이 그린란드를 가져야 한다고 주장했다. 이제는 새로운 '독트린'을 내세워, 그 관심을 베네수엘라로 돌리고 있다"고 분석했다.


아르헨과는 '경제적 먼로주의'…中 영향력 확대 지적도
[글로벌포커스]미국의 '먼로 독트린 2.0'…트럼프, 남미로 향하다 도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 하비에르 밀레이 아르헨티나 대통령. 로이터연합뉴스

미국은 자국에 협력적이지 않은 베네수엘라와 콜롬비아 등에는 굴종을 강요하는 반면, 친미 정권에는 경제 지원과 외교적 보상을 제공하며 지역 내 영향력을 확대하고 있다. 특히 '남미의 트럼프'로 불리는 하비에르 밀레이 대통령의 아르헨티나를 적극적으로 지원하는 모습이다. 스콧 베선트 미 재무장관은 지난달 15일 미국이 아르헨티나의 부채 상환을 돕기 위해 200억달러 규모의 금융 지원을 마련할 것이라며 아르헨티나를 "라틴아메리카에서 미국의 중요한 동맹"이라고 강조했다.


특히 베선트 장관은 아르헨티나에 대한 미국의 지원을 "경제적 먼로 독트린"이라고 규정했다. 그는 "밀레이 정부는 사회주의 정책에 맞서는 등불과 같은 존재이며, 그들의 성공이 다른 중남미 국가를 우파로 움직이게 하는 계기가 될 수 있다"고 말했다.


전문가들 사이에서는 미국이 군사·경제적 지원의 배경을 이념적으로 설명할 경우, 지역 파트너로서의 신뢰가 훼손되며 중남미 국가들의 중국 의존도가 높아질 수 있다는 지적이 나온다. 칠레 외교관 출신 호르헤 에이네는 "2025년은 1823년이 아니다. 이 같은 접근법은 오히려 남미 국가들이 중국에 더 가까워지게 만들 수 있다"고 비판했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

플로리다 국제대학 잭고든 공공정책연구소의 릴랜드 라자루스 부소장도 "남미 국가들이 미국의 움직임을 제국주의의 귀환으로 받아들이면, 그들은 중국 쪽으로 기울 가능성이 있다"며 "즉, 미국이 먼로주의를 내세우는 것은 중국에 '미국의 군사 개입이 부활한다는 서사적 선물'을 주는 셈"이라고 분석했다.




이승형 기자 trust@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
날씨는 죄가 없다
  • 25.11.1406:50
    ⑤도매법인 퇴출, 정부는 3년째 변죽만…"착시 개혁"
    ⑤도매법인 퇴출, 정부는 3년째 변죽만…"착시 개혁"

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1406:50
    ⑥해외 각국, 도매시장 독점권 폐지…"농산물 가격안정, 출발은 경쟁"
    ⑥해외 각국, 도매시장 독점권 폐지…"농산물 가격안정, 출발은 경쟁"

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1307:15
    "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다④
    "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다④

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1214:43
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸?.. "상추값 절반이 유통비" 깜놀
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸?.. "상추값 절반이 유통비" 깜놀

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1207:10
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸다?…상추 한 박스 5600원이나 차이 난 이유 ③
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸다?…상추 한 박스 5600원이나 차이 난 이유 ③

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

기획
기금·공제 대해부
  • 25.11.1106:58
    ⑦위기에 강한 기금… '안정형수비수' 경찰공제회
    ⑦위기에 강한 기금… '안정형수비수' 경찰공제회

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 2022년은 글로벌 금융시장이 시련을 겪은 해였다. 주요국 중앙은행의 금리 인상

  • 25.11.1006:53
    ⑥'적자 늪' 공무원연금, 안정성 넘어 수익성 균형 찾는다
    ⑥'적자 늪' 공무원연금, 안정성 넘어 수익성 균형 찾는다

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자자들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 공무원연금 기금이 수급자 급증과 보험료(기여금) 수입 정체라는 구조적 딜레마

  • 25.11.0707:00
    ⑤자산규모 20조 올라선 군인공제회, 대체투자 확대 속도
    ⑤자산규모 20조 올라선 군인공제회, 대체투자 확대 속도

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 군인공제회의 성장이 가파르다. 최근 5년간 연평균 자산 성장률은 12%로, 지난해

  • 25.11.0607:00
    ④리츠부터 사모대출까지… 안정 속 민첩한 행정공제회
    ④리츠부터 사모대출까지… 안정 속 민첩한 행정공제회

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금ㆍ공제회에 대해 심층 분석해 본다. 대한지방행정공제회(행정공제회)는 2003년 5월 코람코자산신탁의 부동산투자펀

  • 25.11.0507:00
    ③균형 포트폴리오·중장기 전략으로 28兆 굴리는 사학연금
    ③균형 포트폴리오·중장기 전략으로 28兆 굴리는 사학연금

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 사립학교교직원연금공단(사학연금)은 2013년 사모펀드(PEF) 운용사 H&Q가 잡

기획
생산적금융 대전환
  • 25.11.1011:11
    대통령실, 배당소득 분리과세율 하향 시사
    대통령실, 배당소득 분리과세율 하향 시사

    대통령실은 배당 확대를 통한 주주가치 제고 등의 실효성을 높이기 위해 국민 의견에 당·정·대가 화합하는 자세가 필요하다는 입장이다. 이를 두고 배당소득 분리과세 최고세율을 낮추는 방향에 힘을 실어 준 것이라는 해석이 나온다. 이재명 대통령이 '생산적 금융 대전환'을 꾸준히 강조해 온 만큼 지속적인 증시 부양을 위해 배당소득 분리과세 최고세율을 35%(정부안)에서 25%로 10%포인트 완화하는 방안이 유력하게 검토되는

  • 25.11.0306:05
    ⑦"기업 부실 대출 문제…조기경보시스템으로 대응"
    ⑦"기업 부실 대출 문제…조기경보시스템으로 대응"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.3106:05
    ⑥임수강 "文정부서 실패한 금융개혁, 성공하려면…부동산대출 더 조여야"
    ⑥임수강 "文정부서 실패한 금융개혁, 성공하려면…부동산대출 더 조여야"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.3006:05
    ⑤"은행들, 손쉬운 부동산대출에서 투자로 체질 바꿔야"
    ⑤"은행들, 손쉬운 부동산대출에서 투자로 체질 바꿔야"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.2906:05
    ④한계 극복 열쇠는 ‘신용평가 모델’…금산분리 규제 완화도 절실
    ④한계 극복 열쇠는 ‘신용평가 모델’…금산분리 규제 완화도 절실

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

  • 25.10.3014:38
    강전애 "최민희 과방위원장 사퇴해야",김준일 "여론 너무 안 좋아졌다"
    강전애 "최민희 과방위원장 사퇴해야",김준일 "여론 너무 안 좋아졌다"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(10월 29일) 소종섭 : 최민희 민주당 의원(과학기술정보방송통신위원장, 약칭 과방위원장)과 관련해 논란이 계속되고 있습니다. 이번에는 최 의원의 딸이 자신의 SNS에 결혼한 건 지난해 8월이라고 표시했다는 보도가 나왔어요. 최 의원은 국감 끝나고 해명

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기