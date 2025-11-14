軍중장 대폭 물갈이…비육사 '약진'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

우리 군(軍)이 중장 중 3분의 2를 교체하는 물갈이 인사를 단행했다. 12·3 비상계엄 사태에 따른 인적 쇄신·청산에 나선 셈인데, 비(非) 육군사관학교 출신 장성들이 주요 보직에 임명되는 등 약진했다.

연합뉴스

14일 국방부에 따르면 이번에 소장에서 중장으로 진급한 장성은 육군 14명, 해군 3명, 공군 3명 등 총 20명이다. 진급 규모는 최근 10년 내 가장 큰 규모다.

육군에선 한기성·정유수·이상렬·이일용·최성진·이임수가 중장으로 진급하면서 군단장에 보직됐다. 박성제·어창준도 중장 진급하면서 각기 특수전사령관과 수도방위사령관에 보직됐고, 권혁동·강관범도 진급과 함께 각각 미사일전략사령관과 교육사령관에 보직됐다. 아울러 박춘식을 군수사령관, 최장식을 육군참모차장, 강현우를 합동참모본부 작전본부장, 김종묵을 지상작전사령부 참모장으로 보임했다. 해군에선 곽광섭·박규백·강동구가 진급과 함께 각기 해군참모차장, 해군사관학교장, 합참 전략기획본부장으로 보임됐고, 공군에선 권영민·김준호·구상모가 진급하며 각기 교육사령관과 국방정보본부장, 합참 군사지원본부장에 보임됐다.





12·3 비상계엄 당시 핵심 역할을 했던 육군 특수전사령관엔 역대 세 번째로 비 육사 출신인 박성제 중장(학사17기)이 보임됐고, 한기성 중장은 학군장교 출신으로는 최초로 1군단장에 보직됐다. 육사와 비육사 비율은 최근 5년간 3.2 대 1이었으나 올해 인사에선 1.8 대 1로 격차가 줄었다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

