시대인재 LEET 강남캠퍼스, 예비 법조인 위한 프리미엄 학습 공간으로 변신

강남 신규 캠퍼스, 12월 초 확장 이전… 신촌캠퍼스도 12월 중순 오픈

하이컨시가 운영 중인 시대인재 LEET가 기존 강남캠퍼스를 새로운 프리미엄 학습 공간으로 바꾸고 확장 이전한다고 14일 밝혔다.

이번 확장은 단순한 학습 시설 이전이 아니라 하이컨시가 도입해 수능시장에서 구축해온 학습 효율성을 극대화하는 시대인재표 공간 개념이 적용될 예정이다. 이는 입시 전문 학습 환경 구축에 방점을 둔 시대인재 LEET만의 전략이라는 점에서 의미가 크다.

기존 대비 2배 이상의 면적을 확장하는 새로운 강남캠퍼스에는 방해 요소를 최소화하고 학습 집중도를 높이는 데 초점을 맞춘 몰입 극대화 강의실을 비롯해 시대인재 최상위 생태계의 공부공간으로 이름을 알린 '부엉이 라이브러리'와 심리적으로 안정된 상태에서 몰입할 수 있도록 설계된 '시대인재 LEET 라운지'가 새롭게 조성될 예정이다. 또한 대표 대학가인 신촌 지역에 강남캠퍼스를 그대로 이식한 신촌캠퍼스도 12월 중순 오픈할 예정이다.

12월 초 새롭게 확장 이전하는 시대인재 LEET 강남캠퍼스에서는 2027 리트를 대비하는 종합반과 단과 수업이 진행된다.

종합반(All-in-one Program)은 시즌0부터 시즌3까지 언어이해·추리논증·논술 전 과정을 온·오프라인으로 무제한 수강할 수 있도록 설계된 통합 프로그램이다. 전국 단위 성적 비교가 가능한 전국 모의고사 전 회차 응시권이 포함되며, 1:1 담임제 학습·생활 관리 시스템과 스카이 출신 로스쿨 합격생의 1:1 코칭, 과목별 합격 선배 스터디가 함께 제공된다.

또한 주간고사 주 2회 시행과 시즌별 실전 점검을 위한 '시즌 고사'가 운영되며, 합격예측 빌보드 서비스와 포스트리트 배치 상담도 지원된다. 시대인재 전 콘텐츠를 무제한으로 이용할 수 있는 것은 물론, 유료 특강 무료 수강과 강좌 우선 등록 혜택이 제공되며, 시즌별로 수강생에게 맞는 교수진을 선택할 수 있다. 뿐만 아니라 종합반 전용 개인 자습 공간과 함께 시대인재 LEET 라운지 월 5회 무료 이용 혜택도 마련됐다.

단과연합반은 시즌 0~3 기간 동안 진행되는 언어이해·추리논증·논술 정규 현장 강의 중 원하는 과목을 선택해 수강할 수 있는 과정이다. 선택형 시스템이지만 학습 동선이 흐트러지지 않도록 로드맵 설계부터 학습 컨설팅, 배치 상담까지 일련의 관리 체계를 함께 운영한다. 정규 수업과 연계한 스터디와 학습 컨설팅이 제공되며, 전국 모의고사 전 회차 응시권과 유료 특강 할인, 강좌 우선 등록 혜택도 제공된다. 시즌별 교수진 변경이 가능하며, 단과연합반 전용 자습공간과 시대인재 LEET 라운지 이용 할인 혜택을 받을 수 있다.





시대인재 LEET 관계자는 "2027학년도 LEET 준비는 기초 학습부터 실전 단계까지 전 과정을 체계적으로 설계하는 것이 핵심"이라며 "새로워진 강남캠퍼스와 학원 전용 프로그램이 하이컨시북스(대표 오우석)의 전문 출제팀이 만들어내는 자체 콘텐츠들과 시너지를 발휘, 수험생이 흔들림 없이 학습에 몰입하고 성장할 수 있는 환경을 제공할 것"이라고 말했다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

