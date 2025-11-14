모태펀드 출범 20년…"존속기간 연장·민간자본 유입 확대해야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

벤처투자 선순환 구조 만든 성과 공유

딥테크·비수도권 투자 확대 위한 역할 강조

연기금 등 민간 LP 참여 확대 필요성도

중소벤처기업부와 한국벤처투자는 모태펀드 출범 20주년을 맞아 14일 서울 여의도 켄싱턴 호텔에서 '모태펀드 정책포럼'을 개최했다.

이번 포럼은 그간 모태펀드 운용 성과를 되짚어보고 모태펀드 존속기간 연장, 민간자금의 벤처투자 확대 등 주요 현안에 대해 논의하기 위해 마련됐다.

중소벤처기업부

AD

포럼에는 한성숙 중기부 장관을 비롯해 정진욱 더불어민주당 국회의원, 이대희 한국벤처투자 대표 및 업계 대표들과 벤처캐피털(VC), 스타트업, 학계 전문가 등 벤처생태계 주요 리더들이 참석했다.

첫 번째 세션에서는 모태펀드가 벤처투자 시장의 마중물 역할로서 이룬 20년간의 성과와 투자→회수→재투자로 이어지는 선순환 구조를 중심으로 논의가 이뤄졌다.

참석자들은 모태펀드가 20년간 운용 경험, 전문성을 축적한 원동력이 타 정책펀드 대비 안정적인 조직 및 예산구조에 있다는 점에 공감대를 형성했다. 이와 함께 모태펀드가 벤처생태계의 지속 가능한 성장을 위한 핵심 역할을 이어가기 위해서는 벤처투자 생태계의 선순환 구조를 고도화해야 한다는 필요성에 의견을 모았다.

모태펀드가 인공지능(AI)·딥테크 등 국가 전략산업 육성, 민간자본의 벤처투자 시장 유입, 비수도권 벤처투자 확대 등 더욱 큰 역할과 책임을 완수하기 위해 존속기간 연장이 필요하다는 주장도 나왔다.

두 번째 세션에서는 연기금, 금융권 등 민간자금의 벤처투자 유입 필요성 및 성과가 다뤄졌다. 특히 올해 연기금투자풀이 최초로 벤처투자에 참여해 조성한 'LP 첫걸음 펀드'와 민간이 함께 출자해 만들어진 '스타트업 코리아 펀드' 등이 민간 LP의 참여를 이끌어낸 대표 사례로 제시됐다.

참석자들은 모태펀드가 민간자본의 유입을 늘리며 연기금, 퇴직연금 등 신규 출자자를 유인하는 역할을 확대해야 한다고 뜻을 모았다.

한성숙 장관은 "모태펀드는 지난 20년간 국내 벤처투자 생태계의 든든한 버팀목이자 성장 동력이었다"며, "앞으로 다양한 자금이 벤처투자 시장으로 유입될 수 있도록 모태펀드의 역할을 강화하고, 벤처생태계의 지속가능한 투자 플랫폼으로 자리매김하기 위해 노력하겠다"고 강조했다.





AD

중기부는 이번 포럼을 계기로 향후 모태펀드가 나아갈 방향성을 담아 올해 발표하는 '벤처 4대 강국 도약 종합대책'으로 구체화할 계획이다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>