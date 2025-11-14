강남구, 천일에너지와 손잡고 ‘공동주택 임목폐기물 무상 수거’

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

300개 단지, 연간 최대 4억 관리비 절감

서울 강남구(구청장 조성명)는 전국 최초로 공동주택 단지를 대상으로 임목폐기물 무상 수거 사업을 시행한다고 14일 밝혔다.

강남구는 지난 7일 천일에너지와 공동주택 단지를 대상으로 한 임목폐기물 무상 수거 사업 업무협약을 체결했다. 사진 오른쪽 조성명 강남구청장. 왼쪽 박상원 천일에너지 대표. 강남구 제공.

구는 지난 7일 ‘2025년 하반기 미래를 그리는 ESG, 강남과 함께’ 공모사업에 선정된 ㈜천일에너지와 업무협약을 맺고 본격적으로 사업에 착수했다.

기존에는 산림이나 공공부지 중심으로 임목폐기물 수거가 이뤄졌으나 지방자치단체가 공동주택 단지를 대상으로 무상 수거 체계를 구축한 것은 이번이 전국 최초다. 이에 따라 강남구 내 300여 개 공동주택에서는 가지, 낙엽 등을 별도 비용 없이 처리할 수 있게 되며, 연간 3억~4억 원가량의 관리비 절감 효과가 예상된다.

천일에너지는 수거한 임목폐기물을 우드칩 형태의 친환경 바이오 연료로 가공해 발전소 등에 공급한다. 이 과정에서 자원순환과 온실가스 감축 효과를 기대할 수 있다. 강남구는 이를 통해 입주민들에게는 실질적인 관리비 절감 혜택을, 기업에게는 원료 확보와 재생에너지 판매라는 수익 모델을 제공하는 민·관 상생 구조를 완성했다.





조성명 강남구청장은 “이번 민·관 협력 모델은 단순한 자원 수거를 넘어, 구민과 기업이 함께 지속가능한 강남을 만들어가는 새로운 ESG 실천 사례”라며 “앞으로도 주민이 체감할 수 있으면서도 탄소중립 실현에 기여하는 혁신 정책을 지속적으로 발굴해 나가겠다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

