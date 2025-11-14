소진공, '장애인기업 서포터 유공' 중기부 장관 표창

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

장애인기업 구매 활성화 공로 인정

소상공인시장진흥공단은 13일 코엑스 마곡에서 개최된 제20회 전국장애경제인대회에서 '장애인기업 서포터 유공' 공공구매 유공기관 부문 중소벤처기업부 장관 표창을 받았다고 14일 밝혔다.

소상공인시장진흥공단이 13일 코엑스 마곡에서 개최된 제20회 전국장애경제인대회에서 '장애인기업 서포터 유공' 공공구매 유공기관 부문 중소벤처기업부 장관 표창을 수상했다.

'장애인기업 서포터 유공'은 중소벤처기업부가 주최하고 장애인기업종합지원센터에서 주관하는 정부 포상이다. 장애인기업 공공구매 활성화 및 육성 지원에 관한 기여한 단체 및 개인에게 수여되며 장애인 제품 구매비율·전년대비 구매비율 증가율·공적기간·기여도 등 다양한 지표를 종합 평가해 선정된다.

소진공은 제도 개선 등을 통해 장애인기업 제품 구매율을 전년 대비 크게 확대, 장애인기업의 공공시장 진출 확대에 기여한 공로를 인정받았다.





박성효 소진공 이사장은 "이번 수상은 장애인기업 구매 확대를 위해 전 직원이 함께 노력한 결과"라며 "앞으로도 장애인기업의 자립과 성장을 지원하고 상생의 공공구매 환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

