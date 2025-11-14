서울시설공단, 겨울철 시민안전 종합대책 본격 가동

제설·한파·생활·안전 4대 분야 집중 대응
서울시설공단(이사장 한국영)은 겨울철 시민 안전 확보를 위한 종합대책을 수립하고 본격 시행에 들어갔다고 14일 밝혔다.
공단은 ‘시민 모두가 건강하고 안전한 겨울나기’를 목표로 제설, 한파, 안전, 생활 등 4대 분야별 대책을 추진한다. 특히 기후변화로 돌발성 폭설과 한파 가능성이 높아진 만큼, 예보 단계부터 선제 대응체계를 가동하기로 했다.
공단은 제설 장비와 인력을 전면 재정비해 폭설 대응력을 높였다. 제설 차량 80대를 포함해 총 164대의 장비를 확보하고, 제설제 3377t을 비축했다. 전진기지 8개소를 운영하며, 자동염수살포장치 34개를 가동한다. 적설량 10cm 이상이 예보될 경우 추가 인력과 민간장비 31대를 즉시 투입할 계획이다.
한파특보 시 옥외작업을 중지하고 근로자에게 방한복과 핫팩 등 보호장비를 지급한다. 따릉이 앱과 도로전광표지(VMS)를 통해 시민 행동요령을 안내하며, 상수도·지하도상가·어린이대공원 등 주요 시설의 동파 예방 점검도 마쳤다.
공단은 화재와 안전사고 예방을 위한 상시 점검과 훈련도 강화한다. 지하도상가 전열기기 사용실태를 집중 점검하고, 공영주차장에는 질식소화덮개와 열화상카메라를 설치했다. DDP패션몰과 혼잡통행료 관리소 등 화재취약시설에는 특별 순찰을 실시한다.
미세먼지 비상저감조치 시에는 자동차전용도로 물청소를 강화하고, 지하도상가·고척스카이돔 등 다중이용시설의 방역 활동을 확대한다. 청계천에서는 겨울철 조류인플루엔자(AI) 예방을 위한 특별방역과 수질 관리가 병행된다.
한국영 서울시설공단 이사장은 “기후 변화로 폭설·한파 등 예측하기 어려운 재난이 잦아지는 만큼 사전 대비와 신속 대응이 중요하다”며 “시민의 생명과 안전을 최우선 가치로 삼아 공단 전 직원이 겨울철 시민안전 확보에 총력을 다하겠다”고 말했다.
김민진 기자 enter@asiae.co.kr
