방세환 시장 "평생학습도시가 미래 경쟁력…'모든 세대 성장' 학습도시 도약"

경기 광주시, 평생교육협의회 개최

2026년까지 평생학습 청사진 확정

'장애인센터' 등 포용 학습환경 구축

경기 광주시는 13일 시청 비전홀에서 '2025년도 광주시 평생교육협의회'를 개최하고 향후 평생교육 정책 방향과 2026년까지의 중점 추진 과제를 논의·확정했다.

방세환 광주시장이 13일 시청 비전홀에서 '2025년도 광주시 평생교육협의회'를 개최하고 있다. 경기 광주시 제공

이번 협의회는 광주시민의 학습권을 보장하고 평생학습 진흥을 위한 정책 방향을 모색하기 위해 마련된 자리로 평생교육 관련 기관·단체 관계자와 전문가 등이 참석해 의견을 나눴다.

광주시는 올해 ▲평생학습관 개관 ▲연령별·계층별 맞춤형 학습지원 ▲시민 체감형 평생학습비 지원사업 등을 통해 가시적인 성과를 거두며 평생학습도시로서의 기반을 강화했다는 평가를 받고 있다.

특히, 협의회에서는 2026년 개관 예정인 '장애인 평생학습센터'와 올해 3월 문을 연 '광주시 평생학습관'을 핵심 거점으로 삼아 포용적 학습환경을 확충하고 직장인 대상 주말·야간 과정 확대 및 기관 특성화 프로그램 강화 등 시민 수요 중심의 평생학습 정책을 지속 추진하기로 뜻을 모았다.





방세환 시장은 "모든 세대가 배우고 성장하는 평생학습도시를 만드는 것이 광주의 미래 경쟁력"이라며 "시민이 함께 배우고 나누는 지속가능한 평생학습도시로 도약하겠다"고 말했다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

